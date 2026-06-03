Asistencia Vial Gratuita de Ángeles Verdes en Carreteras

El sistema de telepeaje PASE integrará en su aplicación el servicio de auxilio turístico y mecánico de los Ángeles Verdes de forma gratuita

Regeneración, 2 de junio de 2026.– El sistema de pago electrónico PASE integrará un nuevo apartado digital de asistencia vial a partir de mañana de forma oficial.

Esta herramienta tecnológica facilitará que los conductores soliciten el auxilio especializado de los Ángeles Verdes directamente desde sus teléfonos.

Actualmente existen 11 millones de dispositivos de telepeaje distribuidos en el mercado automotriz nacional para autopistas y estacionamientos.

Cerca de 4 millones de usuarios registrados en la plataforma móvil obtendrán este beneficio de seguridad vial sin costo.

Con el propósito de optimizar la atención, la corporación detalló las características de este servicio de acompañamiento y protección integral.

Las actividades principales de los agentes incluyen orientación en accidentes mecánicos y asesoría turística oportuna en trayectos terrestres.

El organismo federal cuenta con una cobertura estratégica en 233 carreteras de la República Mexicana de forma regular.

La red de protección vial abarca 24 mil kilómetros lineales de la infraestructura carretera de todo el territorio nacional.

Estadísticas y dinámicas del mercado

Durante la presentación del proyecto digital, las autoridades compartieron cifras relevantes sobre el impacto social de estas acciones.

Sandra Díaz Guevara, directora de Servicios al Turista de la corporación, expuso los alcances operativos del equipo de rescate.

La funcionaria del sector turístico indicó: «Históricamente ha colaborado con 670 mil personas».

Asimismo, la funcionaria detalló que tan solo durante el año 2025 participaron exitosamente en 221 mil eventos en carretera.

En contraparte con estos logros operativos, la empresa operadora del telepeaje reportó un crecimiento transaccional constante a nivel comercial.

El consorcio tecnológico ha registrado un incremento anual del 9.5 por ciento en el último lustro de operaciones.

No obstante, el directivo Alexis Reséndiz señaló que el aforo general en las autopistas mexicanas tiende a bajar considerablemente.

Los factores principales de este descenso son las complicadas condiciones de inseguridad y del asfalto en varias regiones.

Retos de seguridad y pagos electrónicos

Frente a este panorama adverso, la compañía busca desincentivar el uso de dinero en efectivo en las carreteras del país.

Las plataformas digitales ofrecen soluciones financieras útiles para minimizar los riesgos de robo o asaltos en los trayectos.

Al respecto, el director general de la empresa, Alexis Reséndiz, reconoció: «Todas las condiciones de inseguridad, del propio estado de la carpetas asfáltica, la verdad es que han desincentivado mucho».

La migración hacia métodos electrónicos impulsa la colocación de nuevos dispositivos plásticos de pago automatizado.

Más allá de las estrategias comerciales, las zonas geográficas del país muestran un comportamiento transaccional sumamente desigual y contrastante.

El Valle de México y el área metropolitana registran los niveles de transaccionalidad más altos de la red nacional.

Por el contrario, la región del Pacífico Norte resiente fuertemente los efectos negativos de la delincuencia organizada en sus vías.

El directivo Alexis Reséndiz concluyó: «Todos los corredores desde Mazatlán hasta Tepic sin duda el tema de inseguridad pega mucho».