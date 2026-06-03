Gobernación y SEP Mantienen Diálogo con el Magisterio

El Gobierno Federal asegura diálogo permanente con la CNTE, justifica vallas en el Zócalo y ratifica la desaparición de la USICAMM

Regeneración, 2 de junio de 2026.– A solicitud de las autoridades federales, las mesas de diálogo con el magisterio disidente entraron en un receso general.

Los representantes oficiales se comprometieron a dar una respuesta pronta sobre el encuentro directo con la presidenta de México.

Por su parte, la dirigencia magisterial condicionó cualquier avance a la resolución de sus demandas centrales de carácter legal.

Al respecto, el dirigente Marcelino Rodarte criticó la falta de propuestas y afirmó: «Hoy seguimos como hace 18 meses, no hay todavía agenda con la presidenta de la República».

En contraparte, el Gobierno Federal emitió un Comunicado para fijar su postura institucional.

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que se mantiene abierta la vía del diálogo permanente y respetuoso.

La funcionaria federal estuvo acompañada por el secretario de Educación, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

Las autoridades explicaron que existen dos mesas técnicas propuestas para avanzar firmemente en los trabajos pendientes.

Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. 🇲🇽 @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx… pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

Argumentos gubernamentales y compromisos educativos

Respecto al cercado del Zócalo, la administración federal justificó detalladamente las medidas de seguridad civil implementadas en la plaza.

De acuerdo con el documento, la funcionaria detalló los motivos detrás del blindaje con estructuras metálicas fijas.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez argumentó: «Por razones de protección civil y debido a las maniobras que realizan grúas… no era posible ocupar el Zócalo».

Las obras involucran el manejo de estructuras y trabes de gran peso en la zona.

Vinculando estas acciones con el sector educativo, el titular de la SEP ratificó un compromiso presidencial muy importante.

El funcionario federal remarcó que existe plena disposición para cumplir con la desaparición formal de la USICAMM.

Esta medida responde directamente a una de las demandas más sentidas por el magisterio nacional actualmente.

Paralelamente, la dirigencia de la sección 22, Yenny Aracely Pérez, advirtió: «Si no hay respuesta, seguiremos aquí hasta que tengamos soluciones».

Consecuencias, bloqueos y llamados a la paz

Por otro lado, el ambiente de las conversaciones se tornó tenso debido a las recientes agresiones durante las movilizaciones.

Los representantes de los trabajadores exigieron el cese inmediato a la criminalización de las protestas pacíficas.

Visiblemente afectada por la situación, la secretaria general de Guerrero, Elvira Veleces, denunció: «Ayer fue un ataque directo a nuestros compañeros, uno de ellos, está debatiéndose entre la vida y la muerte».

El magisterio lamentó las severas heridas sufridas por un profesor durante los fuertes enfrentamientos.

Como respuesta a los disturbios, la encargada de la política interior del país condenó cualquier acto de violencia manifiesta.

La funcionaria reprobó el uso de cohetones, petardos, marros y otros artefactos peligrosos.

Además, las autoridades hicieron un llamado urgente para evitar el cierre definitivo de planteles educativos.

De este modo, se busca proteger el derecho a la educación de niñas y niños.