Secretaría Anticorrupción Sanciona a 13 Funcionarios Públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplica inhabilitaciones y suspensiones a trece servidores públicos federales

Regeneración, 2 de junio de 2026.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó medidas disciplinarias contra trece servidores públicos federales por cometer diversas faltas.

Los empleados sancionados pertenecían a instituciones clave como Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Salud del Gobierno federal.

Las penalizaciones impuestas por la autoridad administrativa incluyen inhabilitaciones temporales, suspensiones de labores y amonestaciones públicas.

Un comunicado oficial emitido por la dependencia detalló: «Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad».

Respecto a los casos específicos de Pemex, la institución inhabilitó por un año al exgerente Hilario M.

El exfuncionario omitió la realización del acta oficial de entrega-recepción correspondiente al concluir sus funciones operativas prioritarias.

Asimismo, dos trabajadoras adscritas a la misma Subdirección de Servicios de Salud recibieron suspensiones por omisiones en sus cargos.

Las investigaciones técnicas fueron conducidas directamente por los Órganos Internos de Control de cada sector institucional.

Negligencia médica y faltas de respeto

Por otra parte, las medidas alcanzaron al sector salud debido a graves omisiones detectadas en la atención a derechohabientes.

Cuatro médicos adscritos al Hospital General de México recibieron una suspensión laboral estricta de 30 días naturales.

Los profesionales sanitarios omitieron la hospitalización oportuna de una paciente civil afectada durante el año 2022.

Además, los involucrados negaron la asesoría técnica obligatoria a los médicos residentes del área de Urgencias médicas.

En un tenor completamente distinto, la dependencia federal también castigó conductas inapropiadas dentro de las terminales aéreas.

Un jefe de departamento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue suspendido por incurrir en conductas sumamente reprobables.

El servidor público cometió graves faltas de respeto directo hacia una compañera de trabajo en horas laborales.

Estas acciones ministeriales buscan dignificar el ambiente laboral y erradicar cualquier tipo de violencia de género.

Omisiones en el ISSSTE, ASA y Banjercito

Con relación a otras entidades del Estado, el organismo regulador detectó fallas documentales graves en el ISSSTE.

Dos servidores públicos adscritos a este instituto de seguridad social fueron suspendidos por no elaborar sus actas de entrega.

De igual forma, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares sancionaron a dos técnicos responsables en el manejo de combustibles.

Los empleados de dicha entidad operativa provocaron diversos derrames de hidrocarburos riesgosos durante el pasado año 2025.

Para concluir con este recuento de irregularidades, un subdirector perteneciente a Banjercito recibió una amonestación pública formal.

El funcionario bancario omitió actualizar de manera correcta las guías institucionales para el archivo de documentos oficiales.

A pesar de las penalizaciones, la secretaría estatal subrayó que los implicados mantienen a salvo su derecho de impugnación.

La Secretaría Anticorrupción puntualizó firmemente: «Esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas».