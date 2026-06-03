Jefa Clara: Fiesta del Mundial con mil Actividades en CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció festivales, desfiles y obras de infraestructura en las 16 alcaldías por el Mundial 2026

Regeneración, 2 de junio de 2026.– La jefa de Gobierno presentó oficialmente la llamada Fiesta del Mundial para la Ciudad de México.

Esta iniciativa busca integrar a la población mediante una oferta diversa de eventos recreativos y artísticos.

El programa general contempla la realización de más de mil actividades culturales y deportivas gratuitas.

Las autoridades locales distribuyeron estratégicamente 18 Festivales Futboleros en las 16 alcaldías capitalinas.

Como parte fundamental de la estrategia, las sedes contarán con megapantallas para transmitir los partidos.

El objetivo primordial es transformar el espacio público en un entorno totalmente seguro y familiar.

De este modo, el Gobierno local promoverá valores esenciales como el juego limpio y la inclusión social.

Al respecto, la mandataria Clara Brugada Molina enfatizó: «La ciudad se prepara para que la población viva la Copa del Mundo desde una perspectiva incluyente».

Desfiles monumentales y oferta artística

Para consolidar esta gran celebración, la Secretaría de Cultura capitalina organiza un desfile de pueblos y tradiciones.

El recorrido monumental avanzará sobre el Paseo de la Reforma rumbo al Monumento a la Revolución.

Dicho evento masivo integrará elementos de la memoria histórica y la rica identidad mexicana.

La funcionaria Ana Francis López Bayghen detalló: «El recorrido partirá de la Diana Cazadora y llegará al Monumento a la Revolución».

Aunado a este magno desfile, la cartelera musical contará con la participación de reconocidas agrupaciones populares.

Los asistentes disfrutarán de conciertos gratuitos a cargo de La Sonora Santanera y Sonido La Changa. Asimismo, el entorno del Estadio Ciudad de México albergará a más de 2 mil 500 artistas locales.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, señaló: «Se instalarán 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías».

Infraestructura urbana y legado deportivo

Además de la agenda recreativa, la justa internacional aceleró el desarrollo urbano de la capital del país.

La administración local ejecutó más de dos mil obras de infraestructura vial, agua y pavimentación general.

Estos proyectos públicos fueron planificados rigurosamente para mejorar la calidad de vida a largo plazo.

De igual forma, las jornadas de mejoramiento urbano incluyeron la rehabilitación profunda de diversos espacios deportivos comunitarios.

Finalmente, el plan de activación física abarcó la recuperación de canchas en zonas de atención prioritaria.

El director Javier Hidalgo Ponce informó que 500 canchas de fútbol fueron construidas o rehabilitadas integralmente.

Esta infraestructura renovada fomentará la práctica del deporte entre los jóvenes de los barrios populares.

Con estas acciones coordinadas, las autoridades locales consolidan un importante legado social tras el término del Mundial.