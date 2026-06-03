Fiscalía Identifica Rostros de Agresores en Marcha de la CNTE

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analiza imágenes para identificar a los responsables de las agresiones contra maestros

Regeneración, 2 de junio de 2026.– La Fiscalía General de Justicia capitalina logró identificar los rostros de cinco sujetos involucrados en los recientes disturbios urbanos.

Estos individuos participaron activamente en los ataques cometidos durante la última movilización del magisterio en la Ciudad de México.

Lamentablemente, los enfrentamientos directos dejaron un saldo preliminar de dos profesores heridos con lesiones de diversa gravedad.

Uno de los docentes afectados presenta un severo traumatismo facial y torácico tras recibir fuertes golpes contusos.

Como parte de las indagatorias iniciales, los agentes de la Policía de Investigación analizan minuciosamente los videos obtenidos.

Los especialistas buscan determinar si los agresores son infiltrados o forman parte del propio sindicato de profesores.

Las autoridades ministeriales confirmaron que varios de los sospechosos actuaron con el rostro completamente cubierto con capuchas.

Las fuentes oficiales señalaron: «Trabajan en las identidades de los sujetos para determinar si fueron infiltrados de algún grupo».

Indagatorias legales y carpetas abiertas

Debido a la gravedad de los acontecimientos, la institución ministerial determinó abrir dos carpetas de investigación de forma inmediata.

La primera de ellas indaga formalmente los daños materiales causados a la propiedad pública y privada capitalina.

Por otra parte, la segunda línea de investigación aborda el delito de lesiones dolosas cometidas en riña pública.

Este expediente técnico busca hacer justicia al profesor Columbo González, quien resultó gravemente herido en el tórax.

De manera vinculada con estos hechos, un informe oficial reveló detalles sobre la organización de los manifestantes encapuchados.

El documento técnico explica que los agresores se concentraron estratégicamente en diferentes momentos de la caminata pacífica.

Los objetivos de la movilización magisterial eran exigir la abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE del 2007.

Sin embargo, la intervención de este grupo de choque desvió el propósito pacífico de la protesta sindical original.

Respuesta policial y próximos informes

De acuerdo con el reporte oficial, los encapuchados iniciaron las hostilidades contra las líneas de contención policial.

Los sujetos lanzaron diversos artefactos explosivos de fabricación casera para romper el cerco de seguridad perimetral.

Ante el peligro inminente, los elementos de la policía capitalina respondieron para restablecer el orden en la vía pública.

Los mandos policíacos indicaron: «Elementos también arrojaron artefactos explosivos», lo que encendió las alertas en el primer cuadro.

Ante este escenario de alta tensión, se espera un pronunciamiento conjunto de las altas autoridades del Gobierno local.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, ofrecerá una conferencia de prensa con datos precisos sobre las movilizaciones.

El funcionario estará acompañado por el jefe de la policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Romero.

Ambos mandos presentarán un balance detallado de todos los daños materiales y heridos registrados en las últimas horas.