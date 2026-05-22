Cruz Azul y Pumas empatan a 0; campeón se definirá el domingo

El portero salvó a Pumas; el juego del próximo domingo en Ciudad Universitaria será un emocionante cierre de torneo

Regeneración, 22 de mayo 2026– En el Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul y Pumas de la UNAM terminaron con un empate sin goles, gracias a una destacada actuación de Keylor Navas, quien mostró por qué es considerado uno de los mejores arqueros en la historia.

"Me SORPRENDE que Cruz Azul quiera sacar ventaja con el arbitraje, cuando ellos están aquí por decisiones arbitrales"



Efraín Juárez, DT de Pumas, explota contra la Máquina

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Juego de ida

En el partido de ida de la final del fútbol mexicano, Cruz Azul logró hacerse con el balón principalmente por las bandas.

Estuvo a punto de marcar con tiros desde media distancia y continuas llegadas al área del rival.

Sin embargo, Keylor Navas fue la gran estrella durante los primeros 45 minutos.

El portero se hizo presente en momentos cruciales para mantener el empate con paradas que evitaron que su equipo recibiera goles.

Cruz Azul vendió los espacios que normalmente son destinados para la prensa en el Estadio Ciudad de los Deportes de cara a la Final ante Pumas ⚽👀



Por esta situación, varios medios fueron reubicados en zonas más reducidas dentro del inmueble 🔥



📹 Yediberto Moreno pic.twitter.com/BDVvHI94vh — MedioTiempo (@mediotiempo) May 22, 2026

Estrategia

Por su parte, Pumas adoptó una estrategia más defensiva.

Esperaron aprovechar un error del oponente para intentar marcar con contraataques y la rapidez de sus delanteros.

A pesar del dominio de los celestes, el resultado se mantuvo sin cambios en la primera mitad.

En el segundo tiempo, Cruz Azul estuvo muy cerca de romper el empate cuando Charly Rodríguez realizó un fuerte disparo.

LO QUERÍA SILENCIAR😱



Efraín Juárez señaló que Keylor Navas no diera entrevista al finalizar el partido entre Cruz Azul vs Pumas, ya que había sido la figura del encuentro.

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Tiro al poste

Este se impactó en el poste, provocando un grito contenido entre los seguidores celestes.

La presión de Cruz Azul fue constante y, en ciertos momentos, parecía que el gol era inminente.

Pumas también tuvo reacción y creó su mejor oportunidad en la segunda parte.

Durante un contraataque peligroso, el equipo universitario encontró espacios para atacar.

KEYLOR NAVAS no puede hacerlo todo😱

CRUZ AZUL, en modo MÁQUINA APLANADORA, le está dando un REPASÓN A PUMAS. pic.twitter.com/49tTmXVt7j — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 22, 2026

Atajada

Sin embargo, Kevin Mier hizo una parada espectacular ante un tiro de Uriel Antuna, manteniendo a Cruz Azul en la pelea.

Cruz Azul continuó presionando, pero en ningún momento logró superar la defensa del equipo auriazul.

Todo se decidirá el próximo domingo en el partido de vuelta, que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria.

De hecho, ambos equipos se enfrentaron en CU durante este torneo y empataron 2-2.

Por eso, se espera un partido emocionante para definir al campeón del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.