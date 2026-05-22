Cruz Azul y Pumas empatan a 0; campeón se definirá el domingo

El portero salvó a Pumas; el juego del próximo domingo en Ciudad Universitaria será un emocionante cierre de torneo
Regeneración, 22 de mayo 2026– En el Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul y Pumas de la UNAM terminaron con un empate sin goles, gracias a una destacada actuación de Keylor Navas, quien mostró por qué es considerado uno de los mejores arqueros en la historia.
Juego de ida
En el partido de ida de la final del fútbol mexicano, Cruz Azul logró hacerse con el balón principalmente por las bandas.
Estuvo a punto de marcar con tiros desde media distancia y continuas llegadas al área del rival.
Sin embargo, Keylor Navas fue la gran estrella durante los primeros 45 minutos.
El portero se hizo presente en momentos cruciales para mantener el empate con paradas que evitaron que su equipo recibiera goles.
Estrategia
Por su parte, Pumas adoptó una estrategia más defensiva.
Esperaron aprovechar un error del oponente para intentar marcar con contraataques y la rapidez de sus delanteros.
A pesar del dominio de los celestes, el resultado se mantuvo sin cambios en la primera mitad.
En el segundo tiempo, Cruz Azul estuvo muy cerca de romper el empate cuando Charly Rodríguez realizó un fuerte disparo.
Tiro al poste
Este se impactó en el poste, provocando un grito contenido entre los seguidores celestes.
La presión de Cruz Azul fue constante y, en ciertos momentos, parecía que el gol era inminente.
Pumas también tuvo reacción y creó su mejor oportunidad en la segunda parte.
Durante un contraataque peligroso, el equipo universitario encontró espacios para atacar.
Atajada
Sin embargo, Kevin Mier hizo una parada espectacular ante un tiro de Uriel Antuna, manteniendo a Cruz Azul en la pelea.
Cruz Azul continuó presionando, pero en ningún momento logró superar la defensa del equipo auriazul.
Todo se decidirá el próximo domingo en el partido de vuelta, que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria.
De hecho, ambos equipos se enfrentaron en CU durante este torneo y empataron 2-2.
Por eso, se espera un partido emocionante para definir al campeón del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.