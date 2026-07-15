Detienen a chofer con 48 mil litros de gasolina ilegal

Policías estatales del Edomex detuvieron a un conductor en la autopista México-Querétaro por transportar hidrocarburo ilícito

Regeneración, 14 de julio de 2026.– Policías estatales del Estado de México arrestaron a un sujeto que transportaba miles de litros de combustible de dudosa procedencia.

El aseguramiento ocurrió sobre la transitada autopista México-Querétaro, específicamente a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Las autoridades mexiquenses detectaron conductas sospechosas en la unidad de carga pesada durante un patrullaje de rutina.

El conductor detenido no pudo demostrar el origen legal del hidrocarburo que llevaba en un contenedor.

A raíz de este avistamiento, los agentes estatales procedieron a marcarle el alto al chofer del tractocamión para realizar una inspección.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detalló el hallazgo de irregularidades visibles en las láminas de identificación del vehículo.

Las placas del contenedor de gasolina no correspondían con el engomado del camión verificado en el lugar.

Por esta razón, los oficiales preventivos iniciaron un protocolo de revisión mucho más exhaustivo sobre la autopista.

Decomiso de hidrocarburo

Durante la inspección física de la unidad, los uniformados confirmaron la presencia de un cargamento masivo de combustible presuntamente robado.

El contenedor acoplado al camión almacenaba un estimado de 48 mil litros de gasolina sin registros oficiales.

El chofer de la unidad pesada admitió que carecía de cualquier tipo de factura para amparar el traslado.

Debido a la falta de pruebas, la policía estatal procedió con el arresto inmediato del conductor del vehículo.

Posteriormente, la dependencia estatal encargada de la seguridad detalló las causas legales que motivaron este importante decomiso en las carreteras locales.

La SSEM informó que el sospechoso enfrenta acusaciones directas por «transporte ilegal de hidrocarburo y ataques a las vías de comunicación».

La falta de permisos comerc iales vigentes constituye un delito federal grave en territorio nacional.

Con estas acciones, la policía mexiquense asestó un golpe directo a las redes de distribución del mercado negro.

Traslado ante la justicia

El detenido fue plenamente identificado por las fuerzas policiales bajo el nombre de Luis “N”, de 42 años de edad.

Los oficiales le informaron sus derechos constitucionales de forma inmediata tras confirmar la irregularidad del enorme cargamento.

El conductor del camión cisterna fue trasladado bajo un estricto esquema de seguridad hacia las oficinas federales.

Tanto el combustible decomisado como el tractocamión quedaron bajo el resguardo de las autoridades correspondientes.

Como consecuencia de este operativo carretero, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República para su procesamiento.

Un agente del Ministerio Público Federal será el encargado de definir la situación jurídica del conductor en las próximas horas.

«La Agencia del Ministerio Público integrará la carpeta de investigación», señalaron fuentes oficiales tras la captura en Cuautitlán Izcalli.

Las investigaciones ministeriales buscarán determinar el destino final que tendrían los miles de litros de gasolina confiscados.