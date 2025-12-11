Detienen a Luis Arce, expresidente de Bolivia

Denuncia secuestro y persecución a Luis Arce por el nuevo gobierno de derecha. Se multiplican detenciones de opositores en Bolivia

Regeneración, 11 de diciembre de 2025.– El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido el miércoles. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo trasladó en La Paz. La exministra de Presidencia, María Nela Prada, denunció el arresto. Arce (2020-2025) fue aprehendido en el barrio Sopocachi.

Prada calificó la detención como un acto «ilegal» y «abuso de poder».

«En este momento, me estoy dirigiendo hacia la FELCC,» dijo en un video. La exministra acudió al lugar de detención tras la noticia. Afirmó que Arce no fue notificado para declarar.

«Se ha cometido un abuso por completo» con la detención del exmandatario, afirmó Prada.

El exmandatario tiene 62 años. Fue ministro de Economía en dos periodos con Evo Morales. Sus gestiones fueron entre 2006-2017 y 11 meses en 2019.

María Nela Prada informa que Luis Arce es conducido a la FELCC. Tilda este hecho como "secuestro". pic.twitter.com/QXxGtF2gcK — ERBOL (@ErbolDigital) December 10, 2025

El Fantasma del Fondo Indígena

El arresto se enmarca en la investigación del Fondo Indígena. Este fondo estatal financiaba proyectos productivos. El Ministerio Público citó a Arce en enero de 2020. Lo hizo por presuntos casos de corrupción en el Fondo.

La exministra de Trabajo, Verónica Navia, cuestionó el proceso. «Solo sabemos que fue llevado a instancias de la FELCC». Indicó que fue «sin ninguna notificación previa.»

Agregó que un mandamiento apareció horas después. «Fue elaborado solamente para justificar» el arresto, aseguró Navia.

Navia considera que son «estrategias con mucha especialidad.» Presume que «no fueron elaboradas en nuestro país.»

🚨🇧🇴 | #URGENTE AHORA SOLO FALTA EVO: La Justicia de Bolivia arrestó al expresidente socialista Luis Arce Catacora por múltiples causas de corrupción, a tan solo un mes de la asunción del derechista Rodrigo Paz. pic.twitter.com/bDwkjkx5ww — La Derecha Diario (@laderechadiario) December 10, 2025

Una Cacería que Abarca al MAS

Rodrigo Paz relevó a Arce en noviembre. Es el primer presidente de derecha en dos décadas. Paz anunció investigaciones contra todos los mandatos del MAS.

Su nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció un «boicot.» Afirmó que su despacho se entregó «completamente vacío.»

Esta detención subraya la ofensiva contra el MAS. Paz busca consolidar su gobierno de derecha. El MAS ha gobernado Bolivia por veinte años.

La aprehensión de nuestra hermana Lidia Patty por parte de la Fiscalía y la Policía, es una violación a los derechos humanos, un abuso y un revanchismo de un gobierno y una justicia que se acomoda al poder, solo porque ella fue una de las más importantes impulsoras del proceso y… pic.twitter.com/kStk9yrL9e — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 6, 2025

La exdiputada del MAS Lidia Patty fue detenida días antes. Patty es una aliada de Evo Morales. El expresidente Morales denunció un «revanchismo.»

Dijo que buscan enviar un mensaje de «escarmiento» a indígenas. «Procesan a la gente humilde que defiende la democracia,» expresó Morales. También pidió que el pueblo «los juzgará» tarde o temprano.