Día Internacional de los Derechos Humanos, entre Guerras

El lema 2025: “Derechos Humanos: lo esencial de cada día” en medio de crisis. Gaza, ultraderecha y la inacción del CECOP

Regeneración, 10 de diciembre de 2025.– Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. La fecha recuerda la Declaración Universal de 1948. Hace 77 años, la ONU estableció un consenso fundamental.

La Asamblea General de 1948 dictaminó su obligatoriedad global. Esto debía proteger, promover y respetar los derechos humanos. El documento es esencial contra la tiranía y la opresión.

Las Bases Robadas de la Dignidad

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) tiene 30 artículos. Aborda la libertad, igualdad y la dignidad intrínseca.

Se refiere a derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Detalla problemáticas como la tortura, esclavitud y discriminación.

Su preámbulo clama por la paz y la justicia. Proclama la “dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos”.

Lema 2025: Una Súplica Global

La ONU eligió el lema “Derechos Humanos: lo esencial de cada día”. Busca reafirmar los valores ante la desmotivación global.

Se enfoca en las necesidades básicas cotidianas de las personas. El lema reconoce que los DDHH se dan por sentados. Subraya que son aspectos tangibles y esenciales para la vida.

Poder alimentarnos🍽️



Tener un lugar donde vivir🏠



Recibir tratamiento cuando nos enfermamos 🩺



Los #DerechosHumanos se viven cada día.



Cuando se vulneran en un lugar, el impacto nos alcanza a todas y todos.



💬Jan Jarab: https://t.co/Mf2n1QQSHe#DiaDeLosDerechosHumanos pic.twitter.com/3NLK9DaSnS — ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) December 10, 2025

Los derechos humanos se basan en tres premisas clave. Primero, son positivos; aportan felicidad y confort.

Segundo, son esenciales; una base común que nos une. Tercero, son alcanzables mediante pequeñas conductas diarias. Tratar a otros con respeto y alzar la voz son ejemplos.

2025: Crisis y Desidia

Esta conmemoración ocurre en un clima de inestabilidad extrema. No hay que dejar de señalar la crítica situación en Gaza y los ataques en Medio Oriente. El ascenso de la ultraderecha global amenaza las libertades.

La situación de derechos humanos en Gaza es catastrófica. Más de 25,000 personas han muerto según cifras oficiales. Los heridos superan las 65,000 personas.

Hay 1.9 millones de desplazados de 2.3 millones de habitantes. Los bombardeos son incesantes en el norte y Khan Younis. Una investigación independiente denuncia actos de genocidio. “La violación de derechos humanos es rampante”, señalan expertos.

En el Día de los Derechos Humanos, Gaza sigue siendo testigo de la continua persecución de civiles.



El documental Everyday in Gaza narra historias de resistencia y esperanza en medio de la devastación. pic.twitter.com/OuL0huyxvx — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) December 10, 2025

Israel incumple compromisos internacionales suscritos. Niega el acceso a alimentos y agua a la población.

La ultraderecha avanza sin freno, erosionando derechos básicos. Mientras, la COP30 no muestra compromisos firmes, pese a haber contado con 168 delegaciones.

La inacción de la COP30 celebrada reciente en Brasil afecta al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.