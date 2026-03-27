Donald Trump visitará a Xi en Beijing los días 14 y 15 de mayo

Estados Unidos anuncia nuevas fechas para la visita oficial de Trump a China, que se había retrasado por la guerra en Irán

Regeneración, 26 de marzo 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irá a Beijing en mayo, luego de que se retrasara la cumbre con el líder chino, Xi Jinping, debido a la guerra en Oriente Medio, informó la Casa Blanca el miércoles.

Encuentro bilateral

«Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Pekín los días 14 y 15 de mayo».

Comentó la portavoz de la presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

«Mi reunión con el muy respetado presidente de China, el presidente Xi Jinping, que originalmente se pospuso debido a nuestra operación militar en Irán…

…ha sido reprogramada y tendrá lugar en Pekín los días 14 y 15 de mayo», anunció el presidente Trump simultáneamente en Truth Social.

Sexta ocasión

Esta será la sexta vez que Trump y Xi se reencuentran, habiéndose visto por última vez en octubre del año anterior en Corea del Sur.

El presidente estadounidense también mencionó que él y la primera dama, Melania Trump, recibirán a Xi y su esposa, Peng Liyuan, más adelante este año en la Casa Blanca.

«Nuestros representantes están ultimando los preparativos para estas visitas históricas.

Espero con gran interés pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un evento trascendental», comentó.

Planes anteriores

Trump planeaba viajar a China entre el 31 de marzo y el 3 de abril.

Sin embargo, decidió posponer el viaje para poder seguir desde la Casa Blanca la guerra que tienen Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada en una rueda de prensa acerca de la nueva fecha.

Guerra en Irán

La pregunta es si esto significa que en mayo ya habrá terminado el conflicto en Irán, y respondió:

«Siempre hemos estimado aproximadamente de cuatro a seis semanas. Así que puedes hacer los cálculos».