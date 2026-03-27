Mundial Social con Festival Futbolero en el Zócalo

Clara Brugada impulsa festivales en el Zócalo, 500 canchas nuevas y un histórico homenaje a las pioneras del fútbol femenil mexicano

Regeneración, 26 de marzo de 2026.– La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el concepto de Mundial social para la Ciudad de México. Este modelo busca que el torneo internacional sea inclusivo y llegue a todos los territorios de la capital.

La mandataria busca convertir a la metrópoli en la protagonista principal de este gran evento deportivo global. Se planea recuperar espacios públicos para fomentar la participación comunitaria en las dieciséis alcaldías de la ciudad.

“La Ciudad de México está lista para vivir la próxima justa futbolera como un Mundial social”, afirmó Brugada. El plan contempla llevar el deporte a las calles mediante festivales, actividades recreativas y una mejor infraestructura urbana.

Se priorizará el acceso equitativo para que ninguna zona se quede fuera de la celebración del fútbol. El objetivo central es fortalecer el tejido social a través de la convivencia y el sano esparcimiento.

Infraestructura deportiva y eventos masivos

El gobierno capitalino impulsa un programa ambicioso para construir y rehabilitar 500 canchas nuevas en toda la entidad. Actualmente, 200 instalaciones ya están listas y cuentan con pasto sintético e iluminación moderna para el uso público.

Este fin de semana comenzará la inauguración de las primeras 100 canchas en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Estas sedes funcionarán como centros de encuentro comunitario donde se instalarán pantallas gigantes para ver los partidos.

“Queremos un mundial de juego limpio y una sociedad justa, sin machismo, sin racismo, sin clasismo”, expresó la mandataria. El próximo sábado se realizará un gran festival en el Zócalo para celebrar el partido México contra Portugal.

Este evento marca el inicio de las actividades oficiales rumbo a la esperada Copa del Mundo del 2026. La intención es que la población disfrute los encuentros de manera colectiva en el corazón de la patria.

Homenaje histórico al fútbol femenil

Clara Brugada anunció un acto de reconocimiento histórico para las mujeres que abrieron camino en el deporte nacional. La mandataria entregará su boleto para el partido de reinauguración del Estadio Azteca a las jugadoras de 1971.

Se develó una placa para nombrar a una cancha como Pioneras del Fútbol Femenil en la Magdalena Contreras. Este gesto busca visibilizar el legado de la selección mexicana que hizo historia hace más de cinco décadas.

“Aquí están las mujeres que hicieron historia y que no han sido reconocidas ni visibilizadas”, enfatizó la jefa de Gobierno. El homenaje resalta la lucha contra la discriminación y el machismo que las atletas enfrentaron en el pasado.

Se busca que las nuevas generaciones conozcan a las figuras que inspiraron el crecimiento del fútbol femenil actual. La Ciudad de México reafirma así su compromiso con la igualdad de género y los derechos de las deportistas.

Inclusión para adultos mayores y personas con discapacidad

El Mundial Social incluye modalidades innovadoras como el fútbol sin correr, diseñado especialmente para las personas adultas mayores. Esta categoría cuenta ya con 313 equipos registrados y más de 2 mil 300 jugadores en todo el país.

El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que se penaliza correr para evitar lesiones y fomentar la convivencia. También se organizará el Mundial T-21, un torneo inclusivo que incorpora a niñas y niños con síndrome de Down.

“El fútbol deja de ser lucha y se convierte en convivencia, unión, participación y salud”, expresó la pionera Elvira Aracén. El programa busca que todos los sectores de la población se activen físicamente durante este ciclo mundialista tan importante.

La CONADE se sumó al esfuerzo para que el deporte sea accesible en todas las etapas de la vida. Con estas acciones, la capital se consolida como un referente de integración social a través del deporte competitivo.