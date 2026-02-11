Donovan Carrillo debuta en Milán-Cortina 2026 con atractiva rutina

Regeneración, 10 de febrero 2026– Donovan Carrillo debutó en Milán-Corina 2026, con una rutina en general muy bien ejecutada, salvo por su triple Axel, pues cayó con la punta y le provocó un tropiezo por el que tuvo que apoyarse con las manos a la pista para no caer por completo.

🤩🇲🇽 ¡Donovan Carrillo hace historia!

Con una puntuación de 75.56, el mexicano se colocó entre los mejores 24 del programa corto y clasificó a la final en Milano Cortina 2026, donde competirá por medalla este viernes. ⛸🔥👏#MilanoCortina2026 #DonovanCarrillo #InforNacion pic.twitter.com/mhNwmTbtPn — Infornación (@InforNacion_mex) February 10, 2026

Continúa con su rutina

Sin embargo, logró sobreponerse a esa situación y siguió con su rutina como si nada hubiera pasado, mostrando la alegría y el ritmo que caracterizan al patinador mexicano.

Opina que su lugar en la final está ‘reservado’, ya que todo el esfuerzo realizado durante su entrenamiento dará frutos y lo colocará entre los primeros 24.

“En parte cumplí con mi trabajo. Creo que por eso sigo siendo optimista (. . . ) se me escapó un poco, pero continúo con una actitud positiva.

He estado entrenando intensamente y merezco un puesto en esa final, así que vamos a dejar que las cosas fluyan y esperemos estar ahí», comentó Donovan en una entrevista con Claro Sports.

Un ejemplo para las nuevas generaciones

Es el primer mexicano en 30 años que clasifica en patinaje artístico, brindando visibilidad a México en el mundo del patinaje sobre hielo.

“Yo fui uno de esos niños, crecí admirando a los deportistas y viendo los Juegos Olímpicos en la televisión, mirando a grandes íconos.

Claro está, también en otras disciplinas, como en clavados, en las cuales México es una potencia.

Así que ser parte de esto me inspira mucho para seguir dando lo mejor de mí, avanzar y seguir mejorando», expresó.

Evaluación

En su primera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Donovan Carrillo fue evaluado con el sistema oficial de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Se considera lo que el atleta realiza en términos técnicos sobre el hielo y la forma en que se presenta al público.

El puntaje se divide principalmente en dos secciones: la puntuación técnica y la artística, además de posibles penalizaciones por errores.

En el ámbito técnico, Donovan realizó siete elementos durante su programa corto.

SÍ, HAY LÁGRIMAS… Y MUCHO ORGULLO 🇲🇽🥹⛸️



Tras el pase de Donovan Carrillo a la final del programa corto en Milano Cortina 2026, llegó el momento más emotivo: El reencuentro con sus padres y su familia. Sus padres compartieron con nosotros EN EXCLUSIVA🫂😭 pic.twitter.com/RUgfLCpkig — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

Técnica

Destacó un Salchow cuádruple combinado con Toeloop triple, uno de los saltos más difíciles del patinaje artístico, que le sumó 12.51 puntos.

También efectuó un Lutz triple, que tuvo un valor de 7.50 puntos.

Sin embargo, los jueces señalaron que el Axel triple fue ligeramente incompleto en su rotación, lo que perjudicó su puntuación y resultó en una deducción total de un punto.

Estética

La parte artística, conocida como componentes del programa, analizó cómo Carrillo se movió sobre el hielo, acompañándose de la música y la ejecución de sus movimientos.

En este aspecto, logró 7.32 puntos en composición, 7.61 en presentación y 7.14 en habilidades de patinaje, sumando un total de 36. 85 puntos.

Sumando esta cifra con su puntuación técnica, Donovan Carrillo cerró su presentación con una puntuación final de 75.56 puntos.

Esto refleja un debut sólido y competitivo en la mayor competencia del deporte invernal.