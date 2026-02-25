Aeropuertos de Guadalajara restablecen el 95% de sus vuelos

El Grupo Aeroportuario del Pacífico reporta la normalización de operaciones en Guadalajara y Puerto Vallarta

Regeneración, 24 de febrero de 2026.– El Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó una mejoría significativa hoy. Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta operan con regularidad. Casi la totalidad de sus actividades comerciales se encuentran activas. El restablecimiento de los itinerarios ha sido un proceso paulatino y exitoso.

Las aerolíneas nacionales e internacionales retomaron sus horarios habituales. Esto ocurre tras dos días de presentar demoras constantes. También se habían registrado múltiples cancelaciones que afectaron a usuarios. Hoy la situación muestra un panorama mucho más favorable.

«El Aeropuerto de Guadalajara reporta 96 por ciento de operaciones activas», informó GAP. Por su parte, Puerto Vallarta alcanzó un nivel similar. Dicha terminal turística registra actualmente un 95 por ciento de actividad. Las cifras demuestran una recuperación operativa casi total.

El flujo de pasajeros comienza a estabilizarse en ambas sedes. Los equipos técnicos trabajan para evitar nuevos contratiempos operativos. La eficiencia en el servicio es la prioridad del grupo. Los usuarios ya pueden consultar sus estatus de vuelo.

Estatus de cancelaciones y demoras

A pesar de la mejoría, persisten algunos ajustes logísticos. El Aeropuerto de Guadalajara registra aún once cancelaciones este día. También se reportan once demoras programadas en dicha terminal aérea. Estas cifras son bajas comparadas con los días previos.

En Puerto Vallarta la situación es aún más estable. Únicamente se mantienen cuatro cancelaciones programadas para esta jornada. El personal aeroportuario atiende a los pasajeros que resultaron afectados. Se busca reubicar a los viajeros en los próximos vuelos disponibles.

«Los vuelos cancelados forman parte del proceso de reactivación», aclaró el GAP. Se trata de un ajuste final para normalizar los calendarios. La mayoría de las empresas aéreas ya vuelan sin inconvenientes. Solo existe una excepción notable dentro de este proceso actual.

La aerolínea canadiense Flair Airlines aún realiza ajustes técnicos internos. Dicha compañía se encuentra todavía en proceso de restablecer operaciones. El resto de las líneas aéreas ya funcionan con normalidad absoluta. Se recomienda a sus clientes verificar los horarios oficiales.

Seguridad y vigilancia garantizada

Las instalaciones aeroportuarias operan bajo estrictos esquemas de vigilancia. La Guardia Nacional mantiene presencia permanente en ambos edificios. Los elementos realizan recorridos preventivos en todas las áreas públicas. Esto garantiza un entorno seguro para todos los viajeros.

El resguardo incluye terminales, áreas operativas y vialidades de acceso. Se busca proteger tanto a colaboradores como a los usuarios. La seguridad ciudadana es un pilar fundamental de la operación. No se han reportado incidentes durante este periodo de reactivación.

«Los dos aeropuertos están seguros para pasajeros y colaboradores», señaló el GAP. El refuerzo preventivo de la Guardia Nacional ha sido constante. Las autoridades mantienen una comunicación fluida con la administración aeroportuaria. Esto permite una atención adecuada para cada pasajero.

Las vialidades de acceso funcionan con total eficiencia hoy mismo. El tránsito hacia los edificios terminales es fluido y ágil. Los servicios aeroportuarios se ofrecen con la calidad de siempre. La continuidad operativa está plenamente asegurada por las autoridades.

Perfil del Grupo Aeroportuario del Pacífico

GAP es una empresa mexicana experta en administración aeroportuaria. Actualmente gestiona catorce terminales en México y el Caribe. Su red de conexión abarca más de 373 destinos distintos. Colabora activamente con 43 aerolíneas de nivel global.

La compañía cotiza en las bolsas de México y Nueva York. Esto refleja su solidez financiera y transparencia operativa internacional. Durante el año 2025, atendieron a millones de pasajeros totales. La cifra oficial cerró en 63.7 millones de usuarios atendidos.

«GAP es una empresa especializada en infraestructura aeroportuaria», describe su perfil corporativo. Atienden áreas metropolitanas clave como Guadalajara y también Tijuana. Su presencia se extiende a ciudades con alto crecimiento económico. Morelia, Guanajuato y Hermosillo forman parte de su administración.

El grupo también gestiona aeropuertos en destinos turísticos estratégicos. Los Cabos y Manzanillo destacan en su cartera de servicios. La Paz es otra sede importante bajo su mando directo. Su labor es vital para el turismo y comercio nacional.