Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca: 3 muertos y 6 heridos

La explosión se ubicó en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec

Regeneración, 10 de febrero 2026– Un saldo de al menos tres personas fallecidas y seis heridas fue el resultado de una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Loma Larga, Oaxaca, según lo comunicó el gobernador Salomón Jara en redes sociales.

6 heridos

“Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata.

Lamentablemente, tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares», declaró el mandatario estatal.

El gobernador Jara mencionó que el Heroico Cuerpo de Bomberos estuvo presente en el área, atendiendo el evento de manera inmediata.

Los bomberos de Oaxaca llegaron al sitio para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas cercanas.

Plan de seguridad

Por su parte, el equipo de Protección Civil llevó a cabo un plan de seguridad para minimizar riesgos adicionales y proteger la zona afectada.

“Continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia”, añadió.

En un comunicado, la Coordinación de Protección Civil del estado precisó que el incidente ocurrió durante un proceso habitual de limpieza y mantenimiento interno de los ductos.

“Lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo»

Explosión e incendio

Durante estas maniobras se habría generado, en primera instancia, una explosión que posteriormente derivó en un incendio.

Sucedió dentro del predio donde se localiza la infraestructura petrolera, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los seis heridos, quienes han sido trasladados para recibir “atención médica inmediata”, agregó Jara.

El sitio de la explosión se localizó en la localidad oaxaqueña de Loma Larga, en el municipio de El Barrio de la Soledad, en el Istmo de Tehuantepec.

Comunicado

Por medio de un comunicado oficial, Petróleos Mexicanos informó que está atendiendo un reporte sobre un incendio en el ducto Nuevo Teapa – Salina Cruz.

“Lamentablemente, tres personas perdieron la vida, y otras cuatro fueron trasladadas a hospitales cercanos, con apoyo de Protección Civil del estado”, reiteró la empresa.

Pemex expresó sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los trabajadores que, lamentablemente, perdieron la vida a causa de la explosión en el ducto.

“La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento”, destacó.

Protocolos

También se indicó que personal de la Secretaría de Marina y de Pemex acordonaron la zona y activaron los protocolos para emergencias.

En el área norte del Istmo de Oaxaca, transitan ductos de hidrocarburos cerca de comunidades.

Lo que requiere fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.

Gestión

Sector Ductos Salina Cruz, que comenzó operaciones el 1 de septiembre de 1975, se encarga de la gestión y operación de más de mil kilómetros de ductos con un equipo especializado.

Posee una capacidad para trasladar un total de 2 millones 36 mil barriles diarios de hidrocarburos, lo que la convierte en un recurso muy valioso en la producción de destilados de petróleo.