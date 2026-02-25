Cecut: Primer Diccionario de la Lengua Kumiay de Baja California

El Centro Cultural Tijuana presentará «Tipey Aa Karkwar ’Ith», el primer diccionario bilingüe kumiay-español

Regeneración, 24 de febrero de 2026.– El Centro Cultural Tijuana presentará un documento histórico este sábado. Se trata del primer diccionario publicado de la lengua kumiay. El evento sucedió el 21 de febrero en la Sala Federico Campbell a las 17:00 horas. Esta obra representa un esfuerzo por rescatar el patrimonio lingüístico regional.

El libro se titula «Tipey Aa Karkwar ’Ith» y es bilingüe. Recoge el habla contemporánea de la comunidad San José de la Zorra. Dicha población es de las más antiguas en Baja California. El texto surge bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Baja California.

La presentación coincide con el Día Internacional de la Lengua Materna. Busca sensibilizar sobre la importancia de la diversidad cultural actual.

«Este simbólico diccionario recoge la historia de una lengua», afirmaron los organizadores. Se ofrece como una herramienta para comunidades lectoras e investigadores. El proyecto busca frenar la extinción de este idioma ancestral. Es un logro práctico para la difusión de la cultura kumiay.

Colaboración comunitaria y académica

El autor del libro es el doctor Carlos Ivanhoe Gil Burgoin. Él trabajó junto a hablantes nativas de San José de la Zorra. Rosa María Silva Vega y Beatriz Carrillo Espinoza aportaron su conocimiento. Juntos materializaron esta herramienta escrita para el cuidado lingüístico.

Las hablantes nativas son reconocidas artesanas de su comunidad indígena. Rosa María Silva ha colaborado en registros fonológicos por diez años. Beatriz Carrillo ha participado en el rescate de la historia oral. Ambas son maestras que transmiten su lengua en las escuelas locales.

El doctor Gil Burgoin es investigador de la Facultad de Idiomas. Su experiencia en lingüística teórica y documentación fue fundamental aquí. El académico coordina programas de investigación sobre lenguas indígenas en Tijuana. Su labor une la ciencia con la tradición oral del noroeste.

«Estas mujeres unieron esfuerzos para materializar esta herramienta escrita», señalaron las autoridades. El trabajo en equipo garantiza la precisión de los términos incluidos. Refleja el uso actual de la lengua en su territorio original. Es un puente entre la academia y la vida comunitaria.

Una invesrigación de años que por fin se materializa en la publicación

Contenido y estructura del diccionario

La obra incluye un estudio introductorio para el público general. Ofrece contexto histórico y cultural sobre la región de San José. Cuenta con más de 2000 entradas de palabras en kumiay. Cada término incluye su equivalencia exacta al idioma español vigente.

El lector encontrará acepciones detalladas y guías de pronunciación clara. También se explican las características morfosintácticas de cada palabra registrada. Se añadieron múltiples ejemplos de uso en contextos cotidianos reales. Esto facilita el aprendizaje y la consulta para nuevos hablantes.

El kumiay es la lengua ancestral de una zona muy amplia. Abarca ciudades como Tijuana, Tecate, Ensenada y también San Diego. Actualmente se lucha por mantener su uso en el territorio original. El diccionario es el primero editado en México con estas características.

«Es un material de consulta valioso para la propia comunidad», destacaron los presentadores. Servirá también a creadores de políticas públicas y antropólogos sociales. Ayuda a documentar la memoria colectiva de los pueblos nativos. El registro escrito asegura la permanencia del idioma en el tiempo.

Comentaristas y especialistas invitados

Varios expertos comentarán la relevancia de este logro editorial mañana. María de los Ángeles Carrillo Silva participará en el panel principal. Ella es una reconocida artista tradicional y ganadora de premios nacionales. Fue la primera diputada indígena kumiay en Baja California recientemente.

Etna Pascacio Montijo también compartirá su visión sobre la obra. Ella es doctora en Estudios Mesoamericanos e investigadora de tiempo completo. Su trabajo se enfoca en el paisaje lingüístico de las lenguas indígenas. Aportará una perspectiva técnica sobre la conservación de idiomas en riesgo.

Alejandra Velasco Pegueros se suma al grupo de especialistas invitados. Es experta en desarrollo rural y coordinadora académica de cine local. Ha publicado diversos artículos sobre identidad y territorio en la región. Analizará el impacto social de este diccionario en la identidad bajacaliforniana.

«El libro representa un logro simbólico crucial para la conservación», mencionaron los expertos. La discusión abordará la relación entre territorio, lengua y cultura viva. Se espera un diálogo enriquecedor entre los autores y los asistentes. La diversidad de perfiles garantiza una visión integral del proyecto.

Una investigación que ha sumado voces indígenas y a expertos

Contexto de la comunidad kumiay

San José de la Zorra se ubica cerca del Valle de Guadalupe. Es un pilar fundamental de la historia nativa del estado actual. Sus habitantes conservan técnicas milenarias de tejido con junco y sauce. La lengua es el eje que articula todas sus tradiciones sociales.

El kumiay enfrenta signos de una lenta pero preocupante extinción hoy. Pocos hablantes fluidos quedan en las comunidades de la zona norte. Por ello, documentar el habla contemporánea es una tarea urgente. Este diccionario responde a esa necesidad de registro y difusión inmediata.

La identidad de Tijuana y Tecate está ligada a esta raíz. Reconocer el kumiay es valorar el origen de la región fronteriza. El Cecut y la UABC buscan dar visibilidad a estos esfuerzos. La cultura kumiay sigue viva a través de sus palabras y artes.

«El kumiay es la lengua ancestral de una amplia región», recordó el SMN. Su preservación beneficia a toda la sociedad de Baja California ahora. Conocer este diccionario es un acto de respeto hacia los antepasados. La obra fortalece el orgullo de pertenencia a una tierra milenaria.