COPRED: Quince Años Transformando la Igualdad en la CDMX

El COPRED celebra 15 años consolidando la igualdad jurídica y la no discriminación como pilares democráticos en la Ciudad de México

Regeneración, 23 de febrero de 2026.– La creación del COPRED en 2011 respondió a una necesidad democrática urgente. La capital requería un mecanismo especializado para hacer efectivo el derecho a la igualdad.

Este organismo nació bajo el amparo de tratados internacionales y la Constitución local. Su misión principal es prevenir y eliminar conductas discriminatorias en la metrópoli. Antes de su existencia, la discriminación carecía de una ruta crítica institucional clara.

El Consejo otorgó certidumbre jurídica a los grupos históricamente excluidos. Hoy, la institución representa un avance civilizatorio en la estructura del Estado mexicano. Se ha convertido en el referente técnico de la inclusión capitalina.

El día de hoy conmemoramos 15 años del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, trabajando por la igualdad, la no discriminación y la garantía de derechos en nuestra ciudad.

Logros en atención ciudadana

Durante tres lustros, el Consejo brindó más de 21 mil atenciones jurídicas integrales. Se gestionaron exitosamente miles de orientaciones y canalizaciones hacia instancias correspondientes. La autoridad procesó más de dos mil expedientes por presuntos actos discriminatorios.

Los motivos principales incluyen embarazo, discapacidad, género e identidad de género. El sistema de quejas y reclamaciones garantiza el acceso a la justicia pronta. El 95 % de sus determinaciones han sido confirmadas por autoridades revisoras.

Este volumen de atención demuestra la confianza ciudadana en la institución pública. El servicio profesional ofrece respuestas concretas frente a vulneraciones de derechos.



El COPRED conmemoró su 15º aniversario y reafirmó que la igualdad y la no discriminación son obligaciones del Estado ⚖️.

En 15 años ha brindado 21,189 atenciones jurídicas y abierto 2,298 expedientes por presunta discriminación 📊



Impacto en reformas legales

El trabajo del Consejo impulsó cambios profundos en la Ley de Establecimientos Mercantiles. También se reformó la normativa sobre propiedad en condominio para evitar exclusiones. Se implementó la obligatoriedad de la placa informativa por la no discriminación.

Esta medida visual garantiza espacios abiertos y seguros para toda la población. Geraldina González de la Vega destaca la naturaleza vinculante de estas acciones. «El derecho a la igualdad es una obligación jurídica que exige acciones concretas«, afirmó.

Estas reformas estructurales modifican el comportamiento de los sectores público y privado. El COPRED logra que la inclusión sea una norma de convivencia diaria.

☝️Nuestra presidenta, Geraldina González de la Vega, presentó los 15 puntos que marcan los ejes de trabajo institucional que COPRED a desarrollado a lo largo de estos años.



Transparencia y excelencia administrativa

La gestión administrativa destaca por su eficiencia y rendición de cuentas permanente. El organismo ha mantenido calificaciones de excelencia ante los órganos garantes locales. Se han atendido cerca de ocho mil solicitudes de información y datos personales.

El compromiso con la transparencia proactiva fortalece la legitimidad institucional. En doce años, el Consejo superó treinta y siete auditorías con cumplimiento total. Operar con presupuestos optimizados refleja una administración pública responsable y austera.

Este rigor financiero permite que cada peso se traduzca en beneficio social. La honestidad administrativa es el cimiento de su autoridad moral.

Generación de conocimiento estratégico

El COPRED consolidó un acervo de ciento veinte investigaciones y diagnósticos técnicos. Estos datos permiten entender la discriminación como un problema estructural complejo. La Red Multidisciplinaria de Investigación vincula a más de quinientas personas expertas.

Se fomenta el estudio científico para diseñar mejores políticas públicas locales. La Encuesta sobre Discriminación (EDIS) es la herramienta estadística más robusta. Sus resultados permiten medir la evolución de los prejuicios en la sociedad.

Generar información propia evita la improvisación en la toma de decisiones gubernamentales. El conocimiento especializado es la base para transformar la cultura ciudadana.





El COPRED cuenta con distintas vías de comunicación para brindarte apoyo, orientación y atención especializada para cualquier presunto acto de discriminación.

Vinculación y cambio cultural

Más de cien mil personas han participado en actividades educativas presenciales. La plataforma digital de capacitación suma casi cincuenta mil usuarios certificados actualmente. El Gran Acuerdo por el Trato Igualitario beneficia a trescientas mil personas trabajadoras.

La colaboración con el sector privado multiplica el impacto de la inclusión. Se han lanzado más de ciento cincuenta campañas para cuestionar prejuicios sociales. La comunicación constante instala la agenda antidiscriminatoria en la discusión pública nacional.

El cambio cultural es el logro más significativo de esta trayectoria institucional. Se construye una ciudad donde la diversidad es valorada como una fortaleza.