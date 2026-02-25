Sindicato de Hulera Tornel en huelga, con mil 51 trabajadores

Sindicato señala que la empresa llantera no les ha pagado sus prestaciones ni a mejorado sus condiciones laborales

Regeneración, 24 de febrero 2026– A las 15:00 horas del lunes 23 de febrero de 2026, las cuatro instalaciones de Hulera Tornel, situadas en el Estado de México y la Ciudad de México, detuvieron sus actividades tras comenzar una huelga formal liderada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel.

#UltimaHora || ESTALLA HUELGA EN LA #TORNEL #TULTITLAN #EDOMEX



🚨trabajadores denunciaron que la empresa llantera no les ha pagado sus prestaciones ni a mejorado sus condiciones laborales.



🚨las puertas están cerradas u los empleados permanecen a orillas de la vía José López… pic.twitter.com/wgqmD47rB0 — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) February 23, 2026

Bandera rojinegra

La movilización afecta directamente a 1,051 trabajadores sindicalizados, quienes levantaron las banderas rojinegras después de que se agotaron los tiempos legales para negociar.

Gerardo Alberto Meneses Ávila, secretario general del sindicato, comentó al respecto.

La organización sindical explicó que esta decisión se debe a violaciones constantes y reiteradas de las cláusulas incluidas en su contrato colectivo.

Es importante señalar que esta relación laboral se rige por el Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados.

Es una regulación que debe aplicarse en todo el país y que establece las condiciones mínimas de trabajo, beneficios y salarios para este sector específico.

Conflicto

Los trabajadores afirman que el conflicto actual no es un evento aislado:

Sino que representa un momento crítico en un proceso de deterioro de las relaciones laborales que se ha prolongado por más de un año.

De acuerdo con el sindicato, los empleados intentaron antes diversas opciones institucionales para que la empresa corrigiera los incumplimientos encontrados.

Entre estas acciones resalta el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en diciembre de 2024.

Empresa no rectificó

Sin embargo, la representación de los trabajadores sostiene que la empresa no rectificó las conductas señaladas, lo que finalmente condujo al estallido de la huelga.

La suspensión de las fábricas productoras de neumáticos se da en un contexto de revisión del cumplimiento de normas laborales bajo el marco del T-MEC.

Aquí, la industria automotriz y sus proveedores directos, como el sector de llantas, cuentan con un monitoreo constante.

Autoridades

Hasta ahora, las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral han mantenido abiertas las líneas de comunicación.

Aunque los líderes sindicales han indicado que el levantamiento de la huelga depende del

cumplimiento total de los puntos pendientes en la solicitud formal.

La huelga impacta la cadena de suministro de productos fabricados con hule en el centro del país.

Sin respuesta patronal

La representación de la patronal no ha dado una respuesta oficial inmediata sobre la viabilidad económica de las demandas o el impacto esperado en su producción anual.

Se anticipa que en las próximas horas, ambas partes sean convocadas a una nueva audiencia de conciliación.

El objetivo es prevenir una extensión del conflicto que afecte la estabilidad de la industria del hule en la región.