Regeneración 9 noviembre 2022. El dueño del Restaurante Bellini ubicado en el World Trade Center de la Ciudad de México fue exhibido en un video agrediendo a un guardia de seguridad.

Mediante una grabación se puede observar como el elemento de seguridad le habría prohibido el acceso a la hija del empresario quien no quiso identificarse al entrar.

Ante ello, el dueño del restaurante agredió física y verbalmente al elemento de seguridad.

En el video se puede apreciar como el hombre le grita al elemento de seguridad en varias ocasiones, mientras alguien grava la escena.

“¿Cómo quieres que te hable, hijo de tu puta madre? Si viene un cliente, ¿qué le dices? Me vuelves a hacer una chingadera como esta y a putazos, ¡eh! Ándale, cabrón. Háblale a tu jefe”, se escucha decir al dueño del restaurante.

Ante ello, el elemento de seguridad le dice que no llamará a su jefe y esto hace enojar mas al dueño.

Posteriormente el empresario empieza a golpear y empujar al hombre.

“A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu puta madre. Gato de mierda. No seas idiota”, responde el dueño del restaurante.