Ecuador impone 30% de aranceles a Colombia

Colombia aplicó medidas de reciprocidad ante aranceles de Noboa. Además Colombia suspende transacciones eléctricas hasta suficiencia nacional

Regeneración, 22 de enero de 2025. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% -denominado “tasa de seguridad”- a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero.

Según Noboa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no está tomando las medidas militares suficientes para garantizar la seguridad en los cerca de 500 kilómetros de frontera común.

Cómo menciona al gobierno debo responderle en mi derecho como jefe de gobierno.



El presidente del Ecuador nos ha tratado mal porque dice que el narco se va a su país y es cierto.



El narcotráfico ya no quiere estar en Colombia porque sabe que aumentamos cada vez más la presión… https://t.co/3wSrDRzfIt — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 23, 2026

Por otra parte, portales como CNN, narran que el anuncio tomó por sorpresa al Gobierno colombiano que, este miércoles, tomó varias medidas recíprocas.

En tanto que el Ministerio de Industria y Comercio anunció en un comunicado la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador.

“Como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral”.

🇪🇨🇨🇴 Guerra comercial y tensión fronteriza escalan entre Ecuador y Colombia



El presidente ecuatoriano Daniel Noboa impuso un arancel del 30% a 20 productos colombianos en respuesta a medidas similares de Colombia. Además, Ecuador suspendió la compra de 300 megavatios de energía… pic.twitter.com/EuiWcyHM6x — DNewsOK (@DNewsOK) January 23, 2026

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció este jueves que también tomará medidas adicionales.

“Ante las condiciones actuales del sistema eléctrico, el gobierno de Gustavo Petro decidió suspender de manera temporal las transacciones de electricidad con Ecuador…

«…, una medida preventiva orientada a garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro en el país”.

No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio. https://t.co/YVEapAA4qz — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

La fuente cita a empresarios colombianos que indican desafortunada la postura de Ecuador porque hay un comercio muy dinámico, especialmente en el sector automotriz.

Además de energía eléctrica, los medicamentos y productos químicos, entre otros.

“Ecuador no solamente es nuestro país vecino, sino que realmente es la economía con la que tenemos mayor interacción e integración desde el punto de vista de productos que se producen allá».

En el año 2025 vendimos un poco más de US$ 1.673 millones, sostuvo en un pronunciamiento público Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

Al tiempo que la Cancillería colombiana pidió al gobierno de Ecuador en un comunicado “desistir de la referida medida, y prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos”.

Se reportan cierres en pasos fronterizos (como con el Putumayo) desde finales de 2025, lo que ha afectado el flujo normal de mercancías.

Esta situación representa una ruptura temporal de los beneficios de libre comercio establecidos históricamente a través de la Comunidad Andina (CAN), afectando directamente a empresas y comerciantes de ambos países.

La ministra de Comercio colombiana Diana Marcela Morales indicó que los aranceles son transitorios y revisables. Por lo que no descartó la búsqueda de una solución negociada por canales diplomáticos.

#POLÍTICA | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) anunció que en Colombia se instalarán siete nuevos radares para fortalecer la seguridad aérea y la lucha contra el narcotráfico. Uno de estos equipos será ubicado en Ipiales (Nariño) y otro en Arauca, con el objetivo de… pic.twitter.com/7TUmOLh1ZP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 22, 2026

La Comunidad Andina manifestó su preocupación a través de un comunicado en el que solicitó a los dos países la postergación de las medidas anunciadas. Y se ofreció a ayudar en un diálogo bilateral.

Entre los principales productos que Ecuador compra a Colombia están la energía eléctrica, medicinas y productos de limpieza.

Mientras que Ecuador exporta productos primarios e industriales no petroleros como enlatados de pescado, maderas, extractos de aceites vegetales y manufacturas, entre otros.