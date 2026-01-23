“Sinners”, con 16 nominaciones al Oscar, establece récord

La película de vampiros y blues «Sinners» se perfila como la favorita, seguida de “One Battle After Another” y “The Secret Agent”

Regeneración, 22 de enero de 2026- “Sinners” (Pecadores) narra la historia de dos hermanos gemelos, interpretados por Michael B. Jordan, quienes regresan a su pueblo en Mississippi durante los años 30 y deben enfrentarse a la amenaza de vampiros.

Academia

Este jueves, la Academia de Cine de Hollywood reveló las nominaciones para los Premios Óscar 2026.

“Sinners” destacó como la película con más nominaciones en esta edición, acumulando un total de 16 candidaturas, un récord que supera a clásicos como “Titanic” y “All About Eve”.

En segundo lugar se encuentra “One Battle After Another”, que obtuvo 13 nominaciones.

También está “The Secret Agent”, la película brasileña que se incluye entre las candidatas a mejor película y mejor actor con Wagner Moura.

Mejor película

La lista de nominadas a mejor película incluye a “Frankenstein”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value”, “Train Dreams” y “F1”, que fue una sorpresa en esta categoría.

Warner Bros. , el estudio detrás de “Sinners” y “One Battle After Another”, lidera las nominaciones con un total de 30 menciones.

Ambas películas representan un cambio positivo para el estudio, que comenzó el año con fracasos como “Mickey 17” y “The Alto Knights”.

“One Battle After Another” no recuperó su alto presupuesto de 135 millones de dólares.

Relevancia

Sin embargo, su relevancia en la temporada de premios la convirtió en una pieza fundamental del catálogo del estudio.

Netflix, por su parte, cosechó 16 nominaciones gracias a “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, y “Train Dreams”.

La plataforma fue recientemente adquirida por Warner Bros. en un acuerdo valorado en 82. 7 mil millones de dólares.

Esto ha generado inquietud en Hollywood sobre una posible disminución en la producción de películas para cines.

Neon, el estudio independiente responsable de “Sentimental Value” y “The Secret Agent”, logró 18 nominaciones, reafirmando su presencia a pesar de su tamaño reducido.

Nominaciones

En la categoría de mejor actor, competirán:

Wagner Moura (“The Secret Agent”),

Timothée Chalamet (“Marty Supreme”),

Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”),

Ethan Hawke (“Blue Moon”),

Michael B. Jordan (“Sinners”).

Para la actriz principal más destacada:

Jessie Buckley (“Hamnet”),

Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”),

Emma Stone (“Bugonia”),

Kate Hudson (“Song Sung Blue”),

Renate Reinsve (“Sentimental Value”).

En mejor dirección, se encuentran:

Ryan Coogler (“Sinners”),

Paul Thomas Anderson (“One Battle After Another”),

Chloé Zhao (“Hamnet”),

Josh Safdie (“Marty Supreme”),

Joachim Trier (“Sentimental Value”).

Entre los actores de reparto están:

Benicio del Toro (“One Battle After Another”),

Sean Penn (“One Battle After Another”),

Delroy Lindo (“Sinners”),

Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”),

Jacob Elordi (“Frankenstein”).

En el apartado femenino de reparto, las competidoras son:

Elle Fanning (“Sentimental Value”),

Inga Ibsdotter Lilleaas (“Sentimental Value”),

Amy Madigan (“Weapons”),

Wunmi Mosaku (“Sinners”),

Teyana Taylor (“One Battle After Another”).

Por primera vez, los Premios Óscar tendrán una categoría para dirección de casting. Los nominados son:

Nina Gold (“Hamnet”),

Jennifer Venditti (“Marty Supreme”),

Cassandra Kulukundis (“One Battle After Another”),

Francine Maisler (“Sinners”),

Gabriel Domingues (“The Secret Agent”).

Ceremonia

La ceremonia se llevará a cabo el 15 de marzo. Conan O’Brien será el presentador nuevamente.

La publicación ocurre en un período difícil para el sector, caracterizado por la fusión de empresas.

También se observa una disminución en el número de personas que asisten a las salas de cine y una falta de claridad sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Lynette Howell Taylor, quien es la presidenta de la Academia, mencionó estas transformaciones al dar a conocer las nominaciones:

«Estamos firmemente convencidos de que la esencia del cine es y seguirá siendo claramente humana».