EE.UU. baja sanciones a Venezuela para facilitar diplomacia

Venezuela intenta atraer inversión extranjera en sectores importantes mientras se reinician las relaciones bilaterales

Regeneración, 25 de marzo 2026– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo una solicitud directa a Donald Trump para que levante las restricciones económicas impuestas al país, en un momento en que ambas naciones están avanzando en una nueva etapa de diálogo político y en la restauración de la diplomacia tras años de separación.

Objetivo

Su objetivo, explicó, es dar a las empresas un entorno seguro para invertir en la nación caribeña.

También mencionó que si se levantan las sanciones, sería beneficioso para Estados Unidos.

«Hemos pedido al presidente Trump — no solo por el bien de Venezuela, sino también por el bien de los inversores — que levante las sanciones contra Venezuela y su economía.

Una licencia por sí sola no proporciona la certeza necesaria para una inversión a largo plazo. Chevron puede hablar de eso claramente desde su propia experiencia”, expresó Rodríguez.

Informe

Este informe se realizó en el Palacio de Miraflores, en Caracas, durante un encuentro con inversionistas locales e internacionales.

Allí, Rodríguez trató de presentar una imagen de estabilidad política y solvencia legal. La intención es atraer capital extranjero en el contexto del cambio en la situación política de Venezuela.

Rodríguez afirmó que Venezuela puede ofrecer seguridad jurídica a largo plazo para las inversiones.

Discurso

Durante su discurso, enfatizó que el país requiere condiciones estructurales más amplias para recuperar la fe de los mercados.

«El entorno legal y regulatorio de ambos países debe proporcionar seguridad a los inversores.

Por eso hemos insistido en que se levanten las sanciones, tanto como derecho de Venezuela, como para dar a los inversores…

…la confianza de que sus inversiones aquí están respaldadas por un marco legal y legislativo sólido”, subrayó.

Derecho

La mandataria fue muy precisa al decir que la eliminación total de las sanciones es un derecho de Venezuela.

Y también representa una necesidad práctica para las empresas que desean operar en el país.

“Los marcos legales de ambos países deben alinearse para brindar confianza real a los inversionistas”, sostuvo.

Horas después, la administración de Trump dio un paso concreto hacia la normalización de las relaciones.

Sanciones

Se han suavizado algunas sanciones relacionadas con la actividad diplomática venezolana en los Estados Unidos.

Entre otros objetivos, esta acción tiene el fin de facilitar la reapertura de la embajada venezolana en Washington.

Mientras, se avanza en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, iniciado a principios de marzo tras cinco años de separación.

Rodríguez confirmó que una delegación diplomática viajará “esta misma semana” a Washington para continuar las conversaciones con autoridades estadounidenses.