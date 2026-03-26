Exgobernador Bonilla a juicio por caso Next Energy

La investigación sobre el exgobernador se deriva de contratos millonarios para una planta solar que fue cancelada

Regeneración, 25 de marzo 2026– Tras casi 24 horas de audiencia, un juez determinó vincular a proceso a Jaime “N”, exgobernador de Baja California, por su supuesta implicación en irregularidades relacionadas con contratos de la compañía Next Energy.

Audiencia

La audiencia comenzó a las 09:00 horas del lunes y terminó en la mañana del martes en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo, presidida por el juez Gerardo Anguiano.

Durante esta sesión, el Ministerio Público presentó varios documentos para respaldar la acusación.

Según la Fiscalía del Estado, al exgobernador se le imputan los siguientes delitos:

Peculado

Abuso de autoridad

Uso ilícito de atribuciones y facultades

Los tres en calidad de coautor y a título de dolo.

Negociaciones

Las autoridades indicaron que Jaime “N” habría ordenado a sus funcionarios viajar a Nuevo León

para negociar con la empresa Next Energy.

Se buscaba acordar la construcción de una planta solar, mediante un contrato a largo plazo que comprometía recursos públicos.

De acuerdo a la investigación, el exgobernador “ejecutó, gestionó y promovió” tanto el contrato como las reformas legislativas necesarias para su aprobación.

Esto podría resultar en una deuda pública para el estado.

Caso

El caso surgió tras la cancelación del proyecto en la actual administración estatal, dirigida por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Esto fue debido a que no se contaba con permisos federales y había un compromiso de pagos federales que superaban los 37 mil millones de pesos a saldar en un lapso de 30 años.

La Fiscalía también reportó que el exgobernador y varios exfuncionarios están bajo investigación en el expediente con el Número Único de Caso 02-2022-06977.

Es importante mencionar que Jaime “N” había faltado a audiencias iniciales en al menos 13 ocasiones previas.

Imputación

Finalmente, la imputación se presentó el 19 de marzo.

Antes de este proceso, el exgobernador afirmó públicamente que no se contemplaba la construcción de la planta solar.

No obstante, hay registros de su participación en la colocación de la primera piedra del proyecto en Mexicali.

Tras su vinculación a proceso, se espera que en las próximas horas se defina la medida cautelar correspondiente mientras continúan las pesquisas.