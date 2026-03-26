EE. UU: El Pentágono enviará 3 mil soldados a Medio Oriente

82ª División Aerotransportada del ejército estadounidense, que se unirían a las 50 mil tropas ya ubicadas en Medio Oriente

Regeneración, 25 de marzo 2026– La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha llegado a su vigesimosexto día, mientras que el Pentágono informó que proyecta enviar hasta 3.000 miembros de la 82ª División Aerotransportada del ejército estadounidense, que se unirían a las 50.000 tropas ya ubicadas en Medio Oriente.

Diálogo

El presidente Trump afirmó el martes que “en este momento” se están realizando diálogos para finalizar la guerra. También mencionó que Irán ha aceptado que “nunca” poseerá un arma nuclear.

Además, el mandatario estadounidense hizo alusión a que Irán le ha otorgado un importante “regalo”, aunque no brindó detalles al respecto.

“Ayer, Irán hizo algo que fue realmente asombroso. Nos dio un regalo y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico incalculable.

No voy a decirles qué es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dio, y dijo que nos lo iban a dar”, expresó el magnate.

Irán desmiente

Por su parte, Irán rechazó de manera contundente estar en negociaciones con Estados Unidos y no se pronunció sobre el supuesto regalo.

Fuentes sugieren que el presidente Trump busca acordar un alto el fuego de un mes, con el fin de abordar su propuesta de 15 puntos para finalizar el conflicto.

Este miércoles por la mañana, funcionarios de Pakistán confirmaron que Irán había recibido dicho plan.

Fuerzas armadas iranís

Ebrahim Zolfaqari, portavoz del mando unificado de las fuerzas armadas de Irán, expresó:

“¿Ha llegado el nivel de sus conflictos internos al punto en que están negociando entre ustedes mismos?

Sus inversiones en la región no se materializarán, y ustedes no volverán a ver los precios de la energía y del petróleo que existían previo a la guerra, hasta que entiendan esto:

La estabilidad en la región es garantizada por la mano poderosa de nuestras fuerzas armadas” afirmó Zolfaqari.

Seguridad

Esto ocurre en un momento en que Mohammad Bagher Zolghadr ha sido nombrado nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Esto es luego del fallecimiento de su antecesor, Ali Larijani, quien murió la semana pasada debido a un ataque israelí.

Mientras tanto, Israel e Irán siguen intercambiando bombardeos aéreos.

Dos funcionarios militares israelíes hablaron este martes en la Radio Pública Nacional de Estados Unidos.

Metas bélicas

Afirmaron que el Ejército israelí requiere varias semanas adicionales de combate para lograr sus metas bélicas en Irán.

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha declarado que Irán notificó que un misil impactó en las instalaciones de la planta nuclear de Bushehr.

Las fuerzas armadas de Irán dicen haber realizado ataques con drones contra una instalación de la compañía armamentística israelí Rafael, ubicada en la ciudad de Haifa.