EE.UU: Chocan dos autobuses cerca del Pentágono, 23 heridos

Se desconocen las causas del accidente, así como mayores detalles sobre la seriedad de las lesiones de los 23 heridos

Regeneración, 24 de abril 2026– Un accidente entre dos autobuses próximos al Pentágono, en Arlington, Virginia, dejó a 23 individuos heridos el viernes por la mañana. Según la oficina de comunicación del Pentágono, de los heridos, 10 son empleados del Departamento de Defensa.

Choque

Un autobús de Fairfax Connector y otro de OmniRide chocaron en la Metro Access Road, al sur del Pentágono, cerca de las 7:20 am, según explicó la oficina.

Un video del reportero independiente Dave Statter captura el momento del impacto, donde se puede ver cómo el autobús de OmniRide es empujado hacia atrás.

El Centro de Operaciones del Pentágono fue informado de inmediato sobre el incidente, señaló la oficina de comunicación.

La policía del Pentágono, y los servicios de emergencia de Arlington, Alexandria y el condado de Fairfax, en el estado de Virginia, brindaron atención a los heridos y aseguraron la zona del accidente.

Emergencias

Los servicios de emergencia transportaron a 18 personas a hospitales para su evaluación y tratamiento. Las otras cinco personas recibieron atención en el lugar y fueron dadas de alta.

La carretera de acceso al metro se mantuvo cerrada mientras se llevaba a cabo la investigación del accidente.

El incidente causó una interrupción en el servicio de transporte público durante varias horas, y las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron la colisión entre ambos autobuses.

El Departamento de Bomberos de Arlington confirmó que ocurrió el accidente y acudió al sitio.

Preguntas

Sin embargo, dirigieron las preguntas a la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, la entidad federal encargada de la seguridad en el Pentágono.

La oficina de comunicación del Pentágono no proporcionó información sobre la gravedad de las heridas de los involucrados.

Tampoco se ofrecieron detalles sobre el posible motivo del choque. Se ha comenzado una investigación al respecto.

Aún se desconocen las causas del accidente.