Petro: primero en ir a Venezuela desde el secuestro de Maduro

La seguridad fronteriza es tema crucial en la reunión entre el presidente colombiano y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

Regeneración, 24 de abril 2026– El mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha sido el primer líder internacional en llegar a Venezuela desde que el ejército estadounidense capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero.

Recepción

El viernes, Petro fue recibido por Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.

Su llegada ocurre tras la cancelación inesperada de un encuentro programado en la ciudad colombiana de Cúcuta en marzo.

Los dos se saludaron con un abrazo y un apretón de manos antes de entrar al palacio.

Se espera que su charla se enfoque en cuestiones de seguridad, considerando que los dos países tienen una frontera de 2200 kilómetros.

Frontera

Aunque la región fronteriza es un importante centro comercial, también es una vía migratoria esencial.

Esto incluye áreas donde operan grupos criminales involucrados en el narcotráfico y actividades paramilitares.

Gobiernos colombianos anteriores han acusado a Maduro, exlíder de Venezuela, de colaborar con estos grupos criminales.

Petro ha criticado con claridad el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos, describiéndolo como un «ataque a la soberanía» en América Latina.

Expertos

La acción de Estados Unidos también ha sido denunciada por expertos legales como una violación evidente del derecho internacional.

Washington argumentó que la captura era una acción policial necesaria para llevar a Maduro ante la justicia.

Asimismo, no reconoce a Maduro como el gobernante legítimo de Venezuela tras una serie de elecciones cuestionadas.

Además, Petro también condena los ataques estadounidenses continuos contra supuestas embarcaciones involucradas en el narcotráfico en América Latina.

En algunos de esos incidentes en los que han perdido la vida colombianos.

Amenazas

Las críticas de Petro llevaron a amenazas por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso sugirió la posibilidad de ataques en territorio colombiano.

Trump también describió al presidente colombiano como «un enfermo que disfruta de fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos».

Las tensiones entre Estados Unidos y Colombia han disminuido desde que Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca en febrero.

Rodríguez ha mantenido una relación muy tensa con Trump desde el secuestro de Maduro.

Demandas

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, ha cumplido con varias demandas estadounidenses, entre ellas la de suspender las exportaciones de petróleo a Cuba.

Así como abrir la industria petrolera estatal de Venezuela a compañías extranjeras y liberar a prisioneros políticos.

Ha intentado hacerlo sin entrar en conflicto con quienes son leales a Maduro en el país, incluyendo influyentes líderes de las fuerzas armadas y del sistema de seguridad interno.

El gobierno de Rodríguez ha tratado de atraer inversores hacia Venezuela en los sectores del petróleo y la minería.

Esto como parte de un esfuerzo para mitigar la crisis económica del país, incluida la elevada inflación.