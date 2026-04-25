El canciller iraní Abbas Araghchi llega para negociaciones a Pakistán

Su intención es entablar charlas con Pakistán, sin embargo la visita abre la puerta a un segundo encuentro con Estados Unidos

Regeneración, 24 de abril 2026– El canciller iraní, Abbas Araghchi, llegó a la capital de Pakistán el viernes por la noche con un grupo reducido, en una visita considerada un paso importante hacia la reactivación de los diálogos directos con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

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Iran’s FM Abbas Araghchi arrives at Nur Khan Air Base, Rawalpindi.



Welcomed by Ishaq Dar & Gen Asim Munir amid US-Iran talks.#Iran #Pakistan https://t.co/YK1booJXqo pic.twitter.com/mHKzFFMdwB — Public News X (@PublicNewsX) April 24, 2026

Confirmación

Altos funcionarios del gobierno paquistaní confirmaron a Al Jazeera esta información, poco después de una serie de llamadas entre Araghchi y líderes de Pakistán el viernes.

Por ahora, la agencia estatal de noticias iraní IRNA informó que el viaje de Araghchi a Pakistán tiene un carácter bilateral.

Su intención es mantener conversaciones con las autoridades de Pakistán, y no iniciar diálogos urgentes con Estados Unidos.

Según IRNA, después de su parada en Islamabad, Araghchi continuará su travesía a Moscú y Mascate.

🇺🇸 J.D. Vance: Open the Strait of Hormuz unconditionally, or we will invade you.



🇮🇷Abbas Araghchi: The Strait will not be opened until Iran’s 11 trillion riyals in frozen assets are released. pic.twitter.com/2DFaOpTweD — The Iran Spectator (@IR_Media24) April 24, 2026

Progreso

Para calma de muchos, un funcionario de Pakistán mencionó que ahora hay una «alta posibilidad de progreso» entre Estados Unidos e Irán.

Esto se produjo tras días de tensiones crecientes y un aumento de la confrontación en el estrecho de Ormuz.

Recientemente, Estados Unidos detuvo primero un buque de bandera iraní, seguido de que Irán capturara dos embarcaciones y disparara contra una tercera.

A mediados de semana, no estaba claro si se llevaría a cabo la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Iran's FM Abbas Araghchi is set to begin a regional tour for consultations of current developments in West Asia.



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Cambio

Esa situación cambió el viernes por la mañana.

Araghchi conversó telefónicamente con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ese mismo día.

Dar enfatizó la necesidad de un diálogo continuo, mientras que Araghchi agradeció el «rol constante y constructivo» de Pakistán como facilitador.

Esto, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán.

IRNA también reportó sobre otra llamada entre Araghchi y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has arrived in Islamabad. pic.twitter.com/OKPcSnzGjT — Nova HD (@NOVA_PressHD) April 24, 2026

Estados Unidos

Hasta ahora, Estados Unidos no ha confirmado si la administración Trump enviará un equipo para reunirse con Araghchi y su grupo.

Las conversaciones que estaban programadas para principios de semana fueron aplazadas.

Sin embargo, Estados Unidos está dispuesto a participar en la segunda ronda de negociaciones, según señalan fuentes oficiales.

Paralelamente, al menos nueve aviones estadounidenses llegaron a la ciudad esta semana.

Transportando equipos de comunicación, vehículos, personal de seguridad y técnicos en preparación para la charla, cuando sea que se lleve a cabo.

"Hormuz stays closed until $𝟭𝟭 𝘁𝗿𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 in frozen Iranian assets are released."



FM Abbas Araghchi pic.twitter.com/AiWxc7X4HT — Syeda Fatimeh Huda (@SyedaFatemahuda) April 24, 2026

Restricciones en Islamabad

Con la segunda ronda de conversaciones programada para esta semana, las autoridades limitaron severamente la circulación en la capital.

Se prevé que las negociaciones se realicen en el hotel Serena, donde tuvo lugar la primera ronda dentro de la Zona Roja, de alta seguridad.

Pakistán se ha colocado en el centro de uno de los esfuerzos diplomáticos más cruciales de los últimos años.

La realización de diálogos entre Washington y Teherán es de gran relevancia para la posición internacional del país y sus relaciones con prestamistas e inversores.

Sin embargo, para los habitantes, el gasto de sostener ese documento se vuelve cada vez más complicado de pasar por alto.