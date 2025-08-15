EE.UU desplegará fuerza aérea y naval en el Caribe contra narco

EE.UU incluirían varios aviones espía P-8, al menos un buque de guerra y al menos un submarino de ataque en el Caribe sur

Regeneración, 14 de agosto de 2025. En redes destacan que Trump ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe.

Esto, para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el jueves a Reuters tres fuentes informadas sobre la decisión.

EE.UU

El presidente Donald Trump utiliza a los militares para perseguir las bandas de narcotraficantes que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

El Pentágono recibió instrucciones para preparar opciones.

Un funcionario estadunidense, que habló bajo condición de anonimato a las agencias, dijo que los nuevos activos militares incluirían varios aviones espía P-8.

E incluso, al menos un buque de guerra y al menos un submarino de ataque.

Además, agregó que dicho proceso duraría varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo internacional y en aguas internacionales.

Los activos navales pueden ser usados no solo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos.

Esto, si se toma una decisión, agregó el funcionario.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su Gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de EE.UU.

Trump

Se subraya que EE.UU ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y el tráfico de drogas.

Este «despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de EE.UU de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región», dijo una de las fuentes.

El Gobierno de Trump designó en febrero al cártel de Sinaloa, de México, y otras bandas de narcotraficantes.

Así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales.

El Ejército estadunidense ya ha incrementado su vigilancia aérea de los cárteles mexicanos para recoger información y determinar la mejor forma de frenar sus actividades.

Además, se precisa que en los últimos meses ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y para contrarrestar el tráfico de drogas.