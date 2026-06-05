El Coreano: Vinculado por Asesinato de la niña Valentina

Un juez dictó prisión preventiva contra Josué Alejandro, acusado de asesinar a la menor Valentina y herir a dos adolescentes en Irapuato

Regeneración, 4 de junio de 2026.– Un juez penal vinculó a proceso a Josué Alejandro por el asesinato de la menor Valentina en el municipio de Irapuato.

El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y por la tentativa de homicidio contra otros dos jóvenes heridos de bala.

La agresión armada ocurrió el pasado veintiséis de mayo en el interior de una tienda de la colonia dieciocho de agosto.

El presunto sicario, conocido popularmente como El Coreano, disparó directamente contra un adulto que acompañaba a los menores de edad.

A raíz de los impactos, una pequeña de cuatro años y un adolescente de catorce sufrieron lesiones graves en el cuerpo.

Las víctimas recibieron atención médica urgente en una clínica local de la demarcación tras la huida del agresor material.

Con respecto al trágico desenlace, las autoridades ministeriales precisaron los detalles del deceso de la víctima principal en el centro médico.

“Minutos más tarde se reportó el fallecimiento de la menor de iniciales V.S.B.E”, recordó la Fiscalía General del Estado.

Fue un crimen que conmocionó a Irapuato y que tocó profundamente a toda la sociedad guanajuatense.



La tarde del 26 de mayo de 2026, tres menores de edad se encontraban jugando en un establecimiento de la colonia 18 de agosto, en Irapuato, cuando fueron atacados a balazos. Como… pic.twitter.com/6lc8aQtvgC — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) June 4, 2026

Captura inmediata y presentación de pruebas

El Centro de Cómputo y Comando C-4 de la Secretaría de Seguridad de Irapuato rastreó con éxito la ruta de escape.

La Policía local interceptó el vehículo del sospechoso y concretó el arresto de Josué Alejandro en un operativo rápido.

Durante la audiencia inicial se presentaron las evidencias científicas para demostrar la plena responsabilidad del detenido en la agresión armada.

Los ministerios públicos acreditaron que el imputado actuó con dolo para consumar el ataque en el establecimiento comercial.

Por este motivo, la fiscalía estatal expuso los argumentos legales que fundamentaron la gravedad de la conducta delictiva del imputado.

Los agentes ministeriales documentaron detalladamente “la premeditación y ventaja con la que operó el presunto agresor” ante los jueces correspondientes.

Como consecuencia de estas pruebas, el juzgador determinó mantener al acusado tras las rejas de forma preventiva durante el litigio.

“La autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal en contra de El coreano”, concluyó la dependencia encargada del caso.

Postura gubernamental y exigencia de justicia

El artero asesinato de la niña Valentina causó una profunda indignación entre los diversos sectores de la sociedad civil organizada.

Los ciudadanos exigen acciones contundentes para frenar la violencia criminal que afecta diariamente a los municipios del estado.

Ante el reclamo social, el Poder Ejecutivo estatal manifestó su total compromiso para esclarecer los hechos y castigar a los culpables.

Las dependencias gubernamentales aseguraron que mantendrán una estrecha coordinación con los órganos autónomos encargados de la procuración de justicia.

De igual forma, la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, fijó una postura clara contra la impunidad en la entidad.

“Debe haber justicia en un caso que nos duele mucho como Estado”, concluyó de manera enérgica la mandataria.

Para finalizar, el Poder Judicial otorgó un plazo fijo para el cierre definitivo de la investigación complementaria del Ministerio Público.

Las autoridades locales vigilarán que el proceso avance conforme a derecho para dar una respuesta efectiva a los familiares afectados.