Agente de la CIA: Arrestado, Millones en Lingotes de ooo y Efectivo

Un oficial de la CIA a cargo de programas marítimos secretos fue detenido por el FBI tras hallar un millonario tesoro escondido en su vivienda

Regeneración, 4 de junio de 2026.– Un oficial de la Agencia Central de Inteligencia fue arrestado recientemente en su residencia del estado de Virginia.

El Buró Federal de Investigaciones realizó una sorpresiva redada dentro del inmueble para buscar evidencias de actividades ilícitas.

Los agentes federales decomisaron tresocientos lingotes de oro con un peso individual de un kilogramo cada uno.

Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de dos millones de dólares en efectivo guardados en el sitio.

Como consecuencia del operativo sanitario a las finanzas, los investigadores incautaron además docenas de costosos relojes de la marca Rolex.

El millonario decomiso en metales preciosos alcanza un valor estimado de cuarenta millones de dólares en el mercado actual.

Con respecto a este impactante suceso, la cadena CBS News citó reportes de “tres ex funcionarios estadunidenses con conocimiento de su participación”.

El caso ha generado una profunda preocupación en las altas esferas de la seguridad nacional.

Vínculos con programas secretos del Pentágono

El detenido fue identificado formalmente por las autoridades judiciales de los Estados Unidos como David Rush, de cuarenta y nueve años.

El implicado coordinaba programas marítimos secretos con un alto nivel de clasificación de seguridad en el Pentágono.

Su labor principal consistía en supervisar un programa muy sensible relacionado directamente con el desarrollo de avanzados submarinos nucleares.

Este proyecto estratégico fue contratado a petición expresa del número dos del Departamento de Defensa de la nación.

Por esta razón, el sospechoso utilizaba una casa de enlace especial para mantener comunicación directa con las autoridades militares.

Las investigaciones ministeriales sugieren que el oficial abusó de sus facultades operativas para enriquecerse de forma ilegal.

A raíz de las indagatorias iniciales, se descubrió que el agente solicitó los metales “para fines laborales” mediante canales oficiales.

Sin embargo, la agencia de inteligencia civil no encontró registros ni justificaciones reales para sustentar estas millonarias peticiones.

Mentiras sistemáticas para escalar en el gobierno

Los documentos de la corte penal alegan que el acusado construyó su prestigiosa carrera sobre una base de engaños.

Rush proporcionó información totalmente falsa sobre su educación profesional y sus años de servicio militar durante décadas.

El procesado utilizó minuciosamente cada mentira para escalar puestos de alta confianza en el ejército y la administración pública.

Su posición privilegiada le permitió evadir los controles rutinarios de control de confianza aplicados a los empleados gubernamentales.

En vista de los hechos presentados, los fiscales federales preparan un severo caso penal por fraude y falsificación de documentos.

El imputado permanece bajo custodia de las autoridades correspondientes en espera del inicio formal de su juicio.

Para concluir, el Departamento de Defensa revisará de forma exhaustiva todos los contratos de programas marítimos asignados al detenido.

Las autoridades buscan determinar si existieron filtraciones de datos clasificados sobre “un programa sensible de submarinos nucleares”.