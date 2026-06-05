Azcapotzalco: Dos nuevas canchas deportivas Por Mundial Social

Para recuperar espacios públicos el Gobierno de CDMX inauguró dos canchas rehabilitadas en Azcapotzalco como parte del programa Mundial Social

Regeneración, 4 de junio de 2026.– La tarde de este miércoles se entregaron las canchas número 135 y 136 en Azcapotzalco.

Estos espacios forman parte de una estrategia masiva de más de 300 rehabilitaciones deportivas en la capital.

La iniciativa gubernamental busca consolidar una ciudad más activa y participativa rumbo a la Copa Mundial 2026.

Las obras fueron impulsadas de forma directa por el Gobierno de la Ciudad de México.

En ese sentido, la recuperación de la infraestructura pública pretende fortalecer el tejido social de los barrios beneficiados.

Las familias de la demarcación contarán ahora con áreas dignas para la recreación diaria.

Al respecto, Jesús Galindo Calderón, funcionario de la Secretaría de Cultura local, resaltó la trascendencia del proyecto deportivo.

“La intención es que este Mundial Social llegue a cada comunidad y que estos espacios permanezcan como lugares de encuentro”, afirmó.

Derecho al deporte y fortalecimiento comunitario

Por su parte, las autoridades locales de la demarcación enfatizaron la importancia de garantizar el libre acceso a la recreación.

La infraestructura deportiva de calidad transformará la vida de miles de niñas, niños y jóvenes de la zona.

La meta principal de los nuevos espacios públicos consiste en alejar a las juventudes de conductas de riesgo.

El deporte y la cultura se consolidan como herramientas fundamentales para el desarrollo social.

A raíz de esta entrega, los habitantes contarán con áreas permanentes para la convivencia mucho después del torneo global.

La comunidad se apropió del lugar desde el primer momento de la inauguración.

Por esta razón, Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, celebró la conclusión de los trabajos en beneficio de su comunidad.

“Queremos que se viva en las comunidades y que la infraestructura permanezca aquí mucho después de que termine la competencia”, subrayó.

Celebración y apropiación de los nuevos espacios

La jornada inaugural incluyó diversas activaciones físicas, talleres artísticos de linograbado y clases de baile para los asistentes.

Decenas de infancias estrenaron el terreno de juego disputando animados minitorneos locales de fútbol.

Una emotiva exposición fotográfica recordó la valiosa memoria futbolística de las generaciones previas en San Pedro Xalpa.

El evento se transformó rápidamente en una auténtica fiesta comunitaria para todos los vecinos.

Hacia el final del día, habitantes y autoridades compartieron la cancha durante una tradicional tanda de tiros penales.

La participación ciudadana demostró el éxito de la estrategia de recuperación de los entornos urbanos.

Para concluir, las instituciones invitaron a la población a seguir de cerca las siguientes entregas de infraestructura deportiva.

“Para conocer todas las actividades de la Secretaría de Cultura capitalina consulta la Cartelera de la Ciudad de México”, finalizaron.