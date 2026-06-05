Ballets Jazz Montréal presenta homenaje a Leonard Cohen

El Ballets Jazz Montréal trae a la Ciudad de México el espectáculo Dance Me basado en las canciones de Leonard Cohen con cambio de sede

Regeneración, 4 de junio de 2026.– La aclamada producción de la compañía canadiense Ballets Jazz Montréal llega finalmente a la Ciudad de México.

El universo musical de Leonard Cohen cobrará vida a través de una experiencia escénica de gran fuerza visual.

Catorce bailarines transformarán las canciones emblemáticas en movimiento puro sobre el escenario durante ochenta minutos.

Las piezas exploran temas profundos como el amor, la memoria colectiva y la compleja condición humana actual.

Por esta razón, la propuesta artística promete cautivar a los espectadores mediante coreografías de notable unidad.

El propio cantautor autorizó la creación de este emotivo proyecto antes de su lamentable fallecimiento.

Al respecto, los organizadores señalaron que «“la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita al público a disfrutar de esta propuesta internacional”».

La puesta en escena evitará narrar la biografía del autor para enfocarse en sus paisajes interiores.

Modificación de sede y boletaje

Un imprevisto de última hora modificó la logística del evento cultural más esperado de este fin de semana.

Las funciones programadas cambiarán de sede debido a causas ajenas al histórico Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El Centro Cultural Teatro 2 recibirá este gran espectáculo ubicado en la conocida colonia Roma Norte.

Los horarios pactados previamente se mantendrán sin cambios para el beneficio de los asistentes al show.

A raíz de este movimiento, los accesos adquiridos con anterioridad conservarán por completo su validez original.

La venta de entradas continúa disponible en las taquillas del nuevo recinto y plataformas digitales oficiales.

De igual forma, la promoción especial de boletos al dos por uno estará vigente únicamente este jueves.

“Adquiere tus boletos al 2×1 solo este jueves 4 de junio, en Ticketmaster”, confirmaron los canales oficiales.

Espectáculo de talla internacional

Tres destacados coreógrafos de la escena contemporánea unieron sus talentos para dar forma a la producción.

Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa e Ihsan Rustem diseñaron los complejos e innovadores cuadros dancísticos.

La propuesta destaca por su dimensión visual gracias al diseño de video y una iluminación envolvente.

Estos elementos tecnológicos transforman constantemente el escenario creando atmósferas que van desde la intimidad hasta la amplitud poética.

En ese sentido, la compañía se consolida como un referente indiscutible de la danza a nivel mundial.

La obra ha cosechado importantes éxitos en diversos escenarios de Europa, Norteamérica y toda América Latina.

Para finalizar, las autoridades sugieren revisar la programación completa en las plataformas digitales del gobierno local.

“Para conocer todas las actividades de la Secretaría de Cultura capitalina consulta la Cartelera de la Ciudad de México”.