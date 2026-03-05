Grave derrumbe en asilo de ancianos en Belo Horizonte, Brasil

Al menos dos personas murieron, y los bomberos se encuentran rescatando a diez víctimas atrapadas entre los escombros del asilo

Regeneración, 5 de marzo 2026– Un colapso en una casa de ancianos en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, dejó al menos dos fallecidos, mientras los bomberos llevan a cabo el rescate de diez personas más que se encuentran entre los restos.

Incidente

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la región, había 29 personas en el lugar cuando ocurrió el incidente, que se produjo alrededor de la 1:30 a.m.

Después de escuchar el ruido del colapso, los vecinos fueron a ayudar a los afectados y llamaron a los bomberos.

Aún no se han revelado oficialmente las causas del hundimiento.

Aunque no estaba lloviendo en ese momento, se sospecha que pudo haber sido por fallos estructurales en el edificio.

Atrapados

También se desconoce la situación de las diez personas que permanecen cubiertas por los escombros.

Estos últimos consisten en una acumulación de tierra, fragmentos de paredes y varillas de metal.

Las imágenes compartidas por el organismo muestran una gran casa completamente colapsada.

Con un intenso despliegue de efectivos que están sacando a una persona viva en una camilla, mientras algunos vecinos aplauden.

Informe

Según el último informe oficial, nueve individuos lograron salir con la ayuda de los vecinos.

Incluyendo a dos cuidadores y siete ancianos que estaban en áreas que no se vieron afectadas directamente.

Asimismo, los bomberos han rescatado a ocho personas con vida.

Entre los rescatados se encuentra un niño de dos años, que fue sacado consciente y con signos vitales estables, según informaron los bomberos.

Rescate

Más de 40 bomberos militares, con el apoyo de perros, están participando en las labores de rescate.

Según la Alcaldía de Belo Horizonte, el hogar de atención a personas mayores tenía permiso para operar, con licencias válidas hasta 2030.

Este lugar también poseía una licencia sanitaria que estaba al día, y la última inspección por parte del organismo de Vigilancia Sanitaria se realizó en enero de este año.