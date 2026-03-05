Apasiona goleadora Charlyn Corral, toda la actitud y el sentimiento

Sonriente y sentimental hasta las lágrimas por México, para las niñas, por trato digno. Charlyn Corral en Las Mañaneras del Pueblo

Regeneración, 5 de marzo de 2026. La futbolista Charlyn Corral estuvo presente en Palacio Nacional a invitación de Sheinbaum para ser jurado en el concurso de dominadas femeniles para ganarse el boleto de inauguración del Mundial con el boleto 001, reservado para la presidenta de México.

En tanto Sheinbaum estará de espectadora con el pueblo durante la apertura del mundial FIFA 2026.

Al agradecer a la presidenta campeona Charly herrera se llenó de emotividad, sentimientos, imágenes del testimonio del camino del futbol para las mexicanas.

Futbolista Charlyn

Luego de agradecer ser jurado Charlyn Corral recordo «hace un año tuve la la suerte de recibir ese premio nacional del del deporte y que hoy tenga la oportunidad de volver a estar aquí».

La verdad que que me pone muy feliz, me llena de orgullo: «Creo que eso habla de que vengo haciendo las cosas bien y creo que he hecho las cosas bien durante muchos años».

Tras sincerarse la futbolista del Club Pachuca Femenil, se remitió a su vivencia personal ante la actual promoción del futbol y de las mujeres-

«…, cuando yo veía las canchas, cuando yo veía las iniciativas que que están haciendo, obviamente cuando vi lo del boleto, sinceramente me pasaron muchas cosas por la cabeza».

Obviamente, dijo, «me vi reflejada, esa Charlyn de niña: En el patio cuando mi papá, a mi hermano y a mí nos decía:

«…si no hacen 50 dominadas, no se meten a dormir…., de repente ya hacía mis 50 y lo veía en la cortinita así, 49 y se le caía y mi papá otra vez hasta que hiciera 50…

«… y al otro día eran 100. 150, mil, dos mil y llegué a hacer 8 mil 600″, dominadas, reveló.

Locos

Agregó: «En ese momento decía: «Híjole, mi mis papás están un poco locos. No sé si esto sea normal». Porque a mi mamá lo apoyaba en sus locuras», reveló.

«Entonces, en ese momento yo decía: «No sé si es normal, no sé si tengo unos papás locos.» Pero hoy sí puedo decir gracias papás, porque creo que me ayudaron a a ser quién soy».

Precisamente en ese momento, afloró todo el sentimiento dela futbolista y la presidenta Sheinbaum conmovida la acompañó con un abrazo.

«Se me corta la voz porque yo creo que las niñas que participen y dominen. No solo es dominar un balón, creo que es ganar un premio…

«…, pero sobre todo representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben el camino», para ser mujeres futbolistas, entre otras cosas porque no las dejan, o discriminan.

Dijo entonces que será lindo saber que la ganadora del boleto de inauguración será «una niña que me representa».

Recordemos

Al evocar a esa niña que nos representará a los mexicanos luego del concurso de dominadas, Charlyn se remembró, nuevamente como niña y se personalísima experiencia.

Así dijo que cuando comenzó «no sabía si si iba a llegar o no», a ser campeona, goleadora, multipremiada.

«Hoy sé que muchas van a llegar y van a poder vivir de de esto…«, asentó la futbolista profesional al referirse a más mujeres en camino del futbol.

Gracias: Luego agradeció a Sheinbaum «todas estas iniciativas».

«Ojalá que cada vez se apoyen más el fútbol, cada más, cada vez más nos valoren por el talento, nos valoren por lo que hacemos dentro de la cancha, cada vez nos apoyen…»

«… y no sea como muchos años: «Hasta que ganes recibías, hasta que te esfuerces, hasta que aguantes cosas recibías»

«Hoy yo creo que todas las niñas tienen la esperanza de de ser una Charlyn. O ser mejor que Charlyn», asentó sin falsa modestia pero también sin falso orgullo.

Lo anterior, «porque a mí creo que lo que más me ha ayudado el fútbol es que un día salí de mi país sin saber si iba un año, si iba a seis, si al mes me regresaban».

Viva México

«Creo que fui como una mexicana que soy de 153 (centímetros de estatura). Sabiendo que a lo mejor me enfrentaba a gente más grande».

Y seguidamente asentó:

«…, pero sabiendo que las mexicanas estamos hecho hechas de otro calibre y que una mexicana es imparable en todo el mundo».

Al decir esto la deportista plenamente, atajó:

«Bueno, ya sin tanto sentimiento, porque obviamente ya me puse sentimental y no era el plan. Este, nada más invitarlos a todos. Tenemos un partido muy importante, presidenta».

#MañaneraDelPueblo. Presenta @Claudiashein a las tres juezas que determinarán quién ganará el concurso entre las jóvenes que va a representar a la presidenta de México en la inauguración del #MundialFIFA2026: la árbitra Katia Itzel; la campeona futbolista Charlyn Corral; y la…

Está invitada al al partido el 7 de marzo contra Brasil. Nosotras tenemos un compromiso muy importante de estar en el próximo mundial.

Al tiempo que recordó el partido amistoso en el estadio Ciudad de los Deportes, 7 de marzo a las 5 pm contra Brasil.

Y bueno, esperamos darles a toda la gente una alegría con un eh marcador victorioso, pero bueno, lo más importante es que disfrutemos del fútbol, disfrutemos de de que es el año mundialista y disfrutemos de las mujeres futbolistas. Gracias.

Igualdad

Cabe destacar que en la Mañanera del Pueblo los periodistas preguntaron a Charlyn sobre los salarios a mujeres en el futbol.

«Ese es un tema muy interesante. Digo, tristemente es algo por lo que se ha estado trabajando. En lo personal puedo decir que que es un tema mundial».

«Me tocó jugar en el extranjero y y era lo mismo. Creo que hoy en día sí se han mejorado mucho los sueldos. Eso es una realidad que queda mucho por hacer. Eso es cierto».

«Ojalá que cada año, cada cada mes, cada inicio de torneo pues se mejore las condiciones.

Sin embargo la futbolista acotó que no se trata solamente de pagos salariales, sino de el trato deportivo profesional en todos los sentidos.

«Siempre he pensado que antes de de hablar de un de un sueldo también hay otras cosas que se tienen que tratar, como las instalaciones deportivas…

«.., como que las jugadoras tengan lo necesario para desempeñarse al 100% en este deporte».

Al inicio de la de la liga, que a mí me tocó llegar unos años después, «pues me tocaba escuchar casos de compañeras donde no había cancha, donde tenían que adaptarse un poco a los a los horarios de los hombres».

No solo

«A lo mejor lo que llama la atención muchas veces pues es el sueldo, pero creo que también es importante tener las condiciones óptimas».

«Porque yo siempre pienso que cuando tú llegas a una oficina y tienes todo ordenado, pues hasta te dan ganas de trabajar».

Es lo mismo aquí cuando «tú llegas a una cancha, tienes tu vestidor, tienes tus duchas, tienes tu uniforme, tienes el utilero, tienes todo…

«…, te tratan como profesional, creo que tú te comportas como profesional».

Seguridad

Seguidamente, acotó: «todo el tema del del sueldo, yo no tengo duda que que va a ir mejorando».

También es cierto que se tienen que que hacer iniciativas para pues que haya más patrocinios, para que también nos conozcan más a las jugadoras.

«…, que no solamente sea cuando jugamos, sino que sepan nuestra historia, que sepan de dónde venimos».

Creo que eso es algo muy importante para «que el día de mañana también haya más oportunidades en en ese aspecto».

Finalmente, para cerrar, la respuesta a un periodista sobre la derecha, los que quieren boicotear el mundial, recuperamos su primer frase de respuesta a dicha interrogante de la prensa:

«Bueno, con respecto a a tu pregunta: Yo creo que al final yo siempre he creído que los buenos somos más», atajó Charlyn, mexicana enorme.