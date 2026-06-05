Donald Trump Repite Separación de Decenas de Niños Migrantes

Associated Press revela que la administración de Donald Trump volvió a separar a decenas de niños de sus padres en Estados Unidos

Regeneración, 4 de junio de 2026.– Una investigación realizada por la agencia periodística Associated Press reveló un alarmante panorama en la frontera de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump separó nuevamente a decenas de niños de sus padres biológicos en meses recientes.

Esta polémica práctica ocurre a pesar de la existencia previa de un acuerdo legal histórico de protección familiar.

Las alarmantes cifras señalan que el gobierno ha enjaulado a miles de infantes.

Por esta razón, la indignación internacional ha resurgido con fuerza ante los nuevos traumas causados a los menores.

Miles de familias enfrentan la dolorosa ruptura de sus lazos afectivos por segunda ocasión en suelo norteamericano.

Al respecto, los defensores de los derechos humanos criticaron duramente las acciones actuales del actual gobierno federal.

“El gobierno no sólo se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales… sino que ahora está deteniendo”, denunció Lee Gelernt.

Campaña de deportaciones masivas en comunidades

La administración de los Estados Unidos prometió expulsar de su territorio a más de un millón de personas anualmente.

Agentes federales detienen rápidamente a los migrantes dentro de sus propios entornos comunitarios y lugares de trabajo.

Como consecuencia de esta agresiva estrategia, los padres arrestados se ven obligados a tomar una decisión sumamente devastadora.

Los indocumentados deben elegir si dejan a sus hijos atrás o los llevan a la miseria exterior.

A raíz de esta situación, los abogados denuncian que algunas personas protegidas legalmente fueron expulsadas del país injustamente.

Los sistemas informáticos y las órdenes de deportación avanzan sin respetar los amparos vigentes de los involucrados.

Por su parte, los voceros de las instituciones gubernamentales defendieron la aplicación estricta de las leyes migratorias vigentes.

“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso mientras ONG radicales buscan el foro más favorable”, declaró Lauren Bis.

Impacto sicológico y el drama de los menores

El caso del niño Ederson Galicia Alva ejemplifica el grave sufrimiento emocional que padecen los infantes separados.

El menor de once años experimentó pesadillas constantes tras ser apartado de su madre en dos periodos distintos.

La familia pasó meses de tormento en Guatemala antes de que un juez federal ordenara su regreso legal.

Sin embargo, al aterrizar en Miami, los agentes fronterizos retuvieron nuevamente a la madre para interrogarla minuciosamente.

En este sentido, los plazos legales para solicitar asilo humanitario están muy cerca de expirar para estas familias.

El temor infundido impide que los migrantes completen los formularios requeridos por las oficinas de migración estadounidenses.

Para concluir, las organizaciones civiles continúan trabajando contrarreloj para intentar frenar los daños continuos de estas expulsiones.

Los activistas exigen al Estado priorizar el bienestar de la niñez por encima de cualquier directriz política implementada.