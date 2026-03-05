Filtran supuesto audio delictivo de Tania «N» y CJNG en Puebla

Tania N acusada del delito de homicidio calificado, relacionado con hechos ocurridos en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla

Regeneración, 5 de marzo de 2026. En redes destacan que supuestamente la priista Tania Trejo coordinaba acciones criminales de su célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto, mientras ejercía su cargo político. Así lo revela un audio publicado en youtube.

Grabado

Sin embargo la grabación que comenzó a circular este jueves no es actual pero, en el material se escucha supuestamente a Tania N. en conversación con un hombre que aparentemente es un abogado.

La plática relata un esquema de apoyo económico y defensa jurídica para miembros del cártel arrestados.

Así, todos los integrantes privados de la libertad reciben apoyo sin distinción.

E incluso, la mujer explica que la organización mantiene el salario del detenido y lo entrega a sus familiares.

Además, oferta que dentro del penal se envía dinero para artículos personales y que se cubren honorarios de abogados particulares.

Lo anterior con el objetivo de evitar defensores públicos. Ese respaldo, según se escucha, depende de una regla básica: Discreción absoluta.

Dice

En uno de los fragmentos dice que cuando alguien “abre la boca”, la situación cambia de inmediato. Las consecuencias puede extenderse a su familia.

«Es una regla que tienen dentro de su cártel” y, la mujer insiste en que esas decisiones no dependen de ella ni de terceros, sino de lineamientos establecidos por la propia estructura criminal”.

Además, dice de información de un detenido tras las cuales se habrían ordenado revisiones en centrales camioneras como la CAPU.

E incluso, con especial atención a autobuses procedentes de Jalisco y Michoacán. «Ese morro ya está muerto… van por la familia”, señala.

Insistente recalca que las consecuencias surgen cuando alguien rompe el acuerdo de confidencialidad.

Remarca

Por otra parte, en redes indican que a Tania N la arrestaron en mayo de 2024 en un inmueble de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla.

Un juez de control la vinculó a proceso y dictó prisión preventiva, por sus supuestos nexos con “La Operativa Barredora” e ingresó al penal de Ciudad Serdán.

Su nombre volvió a sonar tras el asesinato de su hermana gemela, Maribel N, la madrugada del 26 de mayo de 2025 en la colonia Alseseca, cuando llegaba a su domicilio.

Las autoridades permitieron que Tania acudiera a una misa dentro del penal para despedirse.

Posteriormente, aunque obtuvo su libertad, reaprehendieron a Tania en octubre de 2025, acusada de haber ejecutado a un menor de edad con Alerta Amber y a su amigo en Texmelucan.

Detenida

Por otra parte, se señala que a Tania N, también candidata suplente a diputada local plurinominal del PRI

Formó parte del ayuntamiento de Puebla con Eduardo Rivera Pérez, que perdió la elección a la gubernatura de Puebla celebrada el 2 de junio de 2024

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se desempeñó como coordinadora de Normatividad y Formación Juvenil.

PRI

Tania N inició carrera política con el dirigente Juan de Dios Bravo, del Revolucionario Institucional como asistente de Bravo Jiménez.

Esto, cuando él se desempeñó como secretario de Gobernación del municipio de Puebla en la administración de Blanca Alcalá Ruiz (2008-2011).

La Plataforma Nacional de Transparencia muestra que Tania Trejo ocupó el cargo de auxiliar administrativo en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas en 2021.

Y luego, parte del Concejo Municipal que se instaló en Tlahuapan ese mismo año, por el PRI.

Tania Trejo fue detenida el sábado 4 de mayo por la Marina, en un operativo que se realizó en la Diagonal Río Papagayo número 8115 de la colonia Tres Cruces del municipio de Puebla.

Esto, presuntamente por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

Datos

Su caso ha tenido dos momentos clave de captura: Primera detención (mayo 2024): Fue arrestada en una casa de seguridad en la colonia Tres Cruces, Puebla.

Ahí se le imputaron delitos como posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y sin licencia. Delitos contra la salud (posesión de estupefacientes con fines de comercio).

Además de cohecho (presunto intento de soborno a los captores por 58,000 pesos). Portación de inhibidores de señal y posesión de cartuchos.

Al tiempo que en su segunda detención (octubre 2025): Tras ser liberada brevemente por un cambio en sus medidas cautelares o falta de pruebas en ciertos delitos iniciales.

Reaprehendida inmediatamente al salir de la Casa de Justicia.

Esta vez, la Fiscalía General del Estado de Puebla la acusó formalmente de homicidio (específicamente un doble homicidio en Texmelucan) y tentativa de homicidio.

Destaca

La detención del personaje se destacó en su momento, por la cantidad de fotografías que en sus redes sociales.

Tania tenía un estilo de vida sui generis viajes al extranjero, uso de armas de alto poder, cuerpo y rostro muy delineado y producido.

Usa con ropa, zapatos y bolsos de marca. Pero además era entrevistadora en Perspectivas Mx, donde incluso se le puede ver que entrevista a Liliana Ortiz, candidata a diputada por el PAN.

Misma y esposa del excandidato a gobernador por la coalición del PRI «Mejor Rumbo para Puebla».

Redes

Desde que trascendió la detención de Tania, muchas personas que la conocen se avisaban en Puebla e incluso bajaron las fotos con ella en sus redes sociales.

En grupos de WhatsApp en donde está Tania, se hicieron debates, críticos a favor y en contra, así relata una columnista poblana

Misma que añade que a Tania y los seis que fueron detenidos con ella, «es para el análisis la imagen de la dirigente estatal del PRI Puebla Delfina Pozos, salió sola en defensa de su suplente».

La casa incautada y su contenido seguirán dando de qué hablar:

«Que si la propiedad es de Juan de Dios Bravo dirigente municipal del tricolor y candidato a regidor con Mario Riestra Piña. Que si esa casa se utiliza para operación política del PRI…».

Finalmente, se apunta que el hermano de Tania está detenido desde 2019 por posesión ilegal de armas de fuego que transportaba a Tecamachalco.