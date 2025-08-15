Fracasa acuerdo global contra contaminación por plásticos

Ginebra: Gran mayoría por plan «ambicioso» para proteger ambiente, incluido México. Minoría petrolera solo por gestión de residuos plásticos

Regeneración, 15 de agosto de 2025. En redes destacan el fracaso de las negociaciones para proteger el medio ambiente y la salud relacionada con los plásticos en Ginebra.

De hecho portales señalan que se trata de amargo fracaso para el medioambiente y la diplomacia.

Plásticos

Y es que se explica que hay dos posiciones encontradas.

Esto es, un gran bloque de Estados que quiere medidas ambiciosas, como frenar la producción de plástico.

Nuevo fracaso en la cumbre de la ONU para al alcanzar #PlasticsTreaty.

Unos pocos países y la industria del petróleo no pueden tener rehenes a la mayoría.

Por otra parte, otro grupo más reducido con países productores de petróleo que busca centrarse solo en la gestión de los residuos.

Sin embargo, luego de la presentación de los borradores de acuerdo los delegados de los países no lograron consensos.

«Hemos perdido una oportunidad histórica», estimó Cuba.

Al tiempo que se destaca que Tuvalu, en nombre de 14 pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, declaró:

«Para nuestras islas, esto significa que, sin la cooperación mundial y la acción estatal, se seguirán vertiendo millones de toneladas de residuos plásticos en nuestros océanos…»

«…, lo que afectará a nuestro ecosistema, nuestra seguridad alimentaria, nuestros medios de vida y nuestra cultura».

En tanto que la representante de Fiyi consideró que este fracaso «debilita el multilateralismo».

«Un puñado de países, guiados por intereses financieros a corto plazo y no por la salud de sus poblaciones y la sostenibilidad de sus economías…»

«.., han bloqueado la adopción de un tratado ambicioso contra la contaminación plástica».

Lo anterior, lamentó la ministra francesa de Transición Energética, Agnès Pannier Runacher.

Posiciones

Se narra que desde el inicio del proceso en 2022, existen dos posiciones que parecen irreconciliables.

Por una parte, los llamados «ambiciosos» que son la mayoría de países de América Latina, la Unión Europea, Canadá, Australia, África o las naciones insulares.

Los cuales quieren reducir la producción mundial de plástico y controlar las moléculas más preocupantes para la salud.

Y por otro lado, países principalmente petroleros rechazan cualquier restricción a la producción o prohibición de moléculas o aditivos peligrosos.

E incluso la minoría petrolera se oponen a regular «todo el ciclo de vida de los plásticos».

Es decir, desde la sustancia derivada del petróleo hasta su estado de residuo.

Advertencia

Tras el anuncio de la falta de acuerdo, Greenpeace y otras oenegés criticaron a las industrias petroleras y químicas.

«La crisis del plástico se acelera y la industria petroquímica está decidida a sacrificarnos en aras de sus intereses a corto plazo», advirtió Greenpeace.

Durante la última ronda de negociaciones en Busan (Corea del Sur) a finales de 2024, los países ya habían fracasaron en la elaboración de un acuerdo común.

Asimismo en redes se subraya que si no se hace nada, la producción actual, de unas 450 millones de toneladas anuales, se triplicará hasta el 2060, según las previsiones de la OCDE.

Menos de 10% se recicla.

Y es que más de 120 países, entre ellos México, rechazaron un borrador débil e incapaz de responder a la dimensión de la crisis de contaminación plástica

Sin embargo se apunta que el fracaso tras dos años de negociaciones sobre el Tratado Mundial de Plásticos.

“La incapacidad de alcanzar un acuerdo en Ginebra debe ser una llamada de atención para el mundo»…: «…poner fin a la contaminación por plásticos significa enfrentarse directamente a los intereses de los combustibles fósiles».

Esto es que la gran mayoría de los gobiernos quieren un acuerdo firme, pero se permitió que un puñado de actores que defienden los intereses de la industria utilizaran el proceso para acabar con esa ambición.

«No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Se acabó el tiempo de titubear”, declaró Greenpeace.

«…, más de 120 países, entre ellos México, rechazaron un borrador débil e incapaz de responder a la crisis de contaminación plástica que enfrentamos».

Tal como señaló el Centro de Derecho Ambiental Internacional, (CIEL por sus siglas en inglés) 234 lobistas tuvieron acceso a la ronda extendida de negociaciones.

Y, como consecuencia, no se logró alcanzar un acuerdo, señala la agrupación.