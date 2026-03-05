Ya ante diputados la propuesta de Reforma electoral

Reforma electoral incluye el voto electrónico en las consultas populares. Se fortalece la capacidad de fiscalización del INE

Regeneración, 5 de marzo de 2026. En México se abre formalmente el debate parlamentario sobre reformas a la Constitución en materia electoral, luego de un proceso de consultas públicas.

Cabe destacar que se indican los puntos principales contenidos a la letra, dada la existencia de un kilométrico debate ficticio y alucinante de la comentocracia y los partidos.

Además como se sabe, el debate es en diputados, luego senadores y luego la mitad más uno de los legislativos locales. Que apenas empieza

Sheinbaum

Entonces, del texto presentado en la oficilía de partes del legislativo reduce al Senado de 128 a 96 escaños, elimina los 32 de las listas decididas por cupulas de partidos.

Cámara de Diputados mantiene 500 integrantes y nuevo sistema de elección de 200 diputaciones plurinominales:

1.- Los mejores perdedores de cada fuerza política. Serán 100 que no obtuvieron el triunfo en el distrito ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida de su propio partido.

2.- 100 por votación directa en cinco circunscripciones regionales que incluye ocho diputaciones electas por mexicanos en el extranjero.

Justicia

Por otra parte, como se sabe se trata de la reducción de una cuarta parte del presupuesto.

Actualmente se multiplica el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se proponbe sea 48.75%.

De hecho en redes se ilustra que con la propuesta en cifras de 2026 la bolsa de 7 mil millones de pesos hubiera sido 5 mil 497 millones de pesos.

Prerrogativas se mantiene: 30% a todos y 70% proporcional al resultado de la última elección de diputados federales.

El proyecto de Sheinbaum busca reformar 11 artículos de la Constitución y, por el momento.

Se mantiene al Instituto Nacional Electoral (INE) como organismo público autónomo, preserva los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales.

Establece que los cómputos distritales de las elecciones comiencen el mismo domingo de la jornada electoral.

En un transitorio, dice que todos los funcionarios electorales se apeguen a las reglas de austeridad y ganen menos que la presidenta.

Otras

Reducir de 48 a 35 minutos los tiempos oficiales por cada 24 horas de programación en los periodos de precampaña y campaña.

Además, se establece que todo contenido de inteligencia artificial deberá estar etiquetado.

“Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado.

«La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables”.

Desde luego, prohibe el uso de dinero de origen ilícito y fortalece la fiscalización del INE.

Además, versiones indican que el dictamen en dos semanas, para llegar al pleno de la Cámara el 24 de marzo.

Finalmente, como se sabe:

“Si la reforma se aprueba, va a ser muy bueno para la democracia en México. Si por alguna razón la reforma no se aprueba, queda ahí, escrita, para que posteriormente pueda recuperarse”.

Esto dijo Sheinbaum, en Palacio Nacional, al explicar esta etapa legislativa.

Al tiempo que precisó, que en su momento, si no se aprueba por medio de reformas consticionales por falta de voto de alidos, se procedería, a reformas en leyes secundarias, para las cuales si se tiene mayoría.