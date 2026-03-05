EE.UU lanza a Irán misiles de precisión de largo alcance

Comando Central festinó la innovación. Fragata iraní hundida por submarino de EE.UU frente a Sri Lanka. 87 muertos y 61 desaparecidos

Regeneración, 4 de marzo de 2026. En redes destacan que el ejército de EE.UU usó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra Irán, informó este miércoles el Comando Central (Centcom).

Dentro de las acciones de la guerra en Medio Oriente, se destacan desde los ataques de fuerzas kurdas desde Irak hasta el hundimiento de una fragata iraní frente a Sri Lanka tras ser torpedeada.

Largo

«En un hecho histórico, se utilizaron en combate misiles de ataque de precisión de largo alcance (PrSM) durante la Operación Furia Épica, lo que proporcionó una capacidad de ataque en profundidad sin precedentes».

Lo anterior, indicó el Comando en la red social X​​​.

“El exsargento de la Marina Brian McGuinness se puso de pie en el Congreso para decir: No queremos librar una guerra con Irán por Israel.

Los agentes de seguridad lo sacaron y le rompieron el brazo. El pueblo 🇺🇸 no quiere esta guerra. (Vía @codepink )pic.twitter.com/XueDmHPrpO — Carlos Montero (@CMonteroOficial) March 4, 2026

«Estoy sumamente orgulloso de nuestros hombres y mujeres uniformados que aprovechan la innovación para crear dilemas al enemigo», afirmó el Almirante Brad Cooper, Comandante del CENTCOM.El Comando Central estadounidense (CENTCOM), es la autoridad militar responsable de las operaciones de Washington en Medio Oriente.

El organismo informó que la Operación Furia Épica permitió desplegar una tecnología de nueva generación.

Y subrayó reemplazo del Sistema Táctico de Misiles del Ejército, con el sistema PrSM con misiles de precisión para impactar blancos a gran distancia, con más alcance y capacidad destructiva que el sistema anterior.

Además difundió imágenes del lanzamiento.

“No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo”, dijo el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper.

EEUU hundió un barco iraní en el mar Índico cerca de Sri Lanka. Washington extiende la guerra a miles de kilómetros de Irán y se jacta de que fue el “primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial". pic.twitter.com/bLVmvoFEAm — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) March 4, 2026

Estados Unidos, Pete Hegseth, ya había anticipado que el país cuenta con un arsenal casi ilimitado de bombas de gravedad de precisión y que estos recursos comenzarían a utilizarse en la ofensiva contra Irán.

Según Hegseth, la Operación Furia Épica, ha desplegado el doble de poder aéreo que la campaña en Irak de 2003.

E incluso presenta una intensidad siete veces mayor a la de los bombardeos de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Municiones

El jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, explicó que las fuerzas estadounidenses pasaron de lanzar ataques deliberados y masivos con municiones de largo alcance, efectuados desde fuera del rango de las defensas enemigas, a ataques de precisión directa sobre territorio iraní.

Precisó que esta nueva táctica apunta a maximizar el impacto sobre infraestructuras militares y estratégicas de alto valor, reduciendo los daños colaterales y la exposición de las propias tropas.

Trump advirtió, además, que la “gran oleada” de ataques aún no ha sido lanzada. Esa etapa podría comenzar en breve, en función del desarrollo de los acontecimientos y la respuesta iraní.

Avances militares contra infraestructuras de Irán

Un titular del @elperiodico_cat dice que "Irán arrastra a Oriente Medio a una guerra total", cuando quien arrastra a todo el mundo, Europa incluida, es EEUU e Israel que han atacado a Irán. Estamos también en una guerra cognitiva, y muchos medios son cómplices. pic.twitter.com/6q22pQDRQ7 — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) March 2, 2026

En los operativos más recientes, el ejército estadounidense informó sobre la destrucción de 17 barcos militares iraníes y un submarino en un puerto del sur de Irán.

Junto con centenares de misiles balísticos almacenados en instalaciones estratégicas.

Relato detallas

Cabe destacar que la Wiki señala fuentes anónimas de inteligencia informaron a The New York Times que el Ministerio de Inteligencia iraní ha mostrado a la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU su disposición a negociar para poner fin a la guerra.

Por otra parte, miles de combatientes de la Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán iraní lanzan una ofensiva terrestre contra Irán desde Irak.

🇺🇸🇮🇷 | La senadora Elizabeth Warren abandonó la sesión informativa sobre Irán furiosa:



"Es mucho peor de lo que pensabas.



Trump no tiene ningún plan.



Esta guerra ilegal se basa en mentiras y se lanzó sin ninguna amenaza inminente". pic.twitter.com/0A14Ibqeo1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 4, 2026

Intensos combates en curso. Según informes, las fuerzas iraníes se retiran de la ciudad de Marivan.

Y en el mar

La fragata iraní IRIS Dena es torpedeada y hundida por un submarino de la Marina de EE.UU en aguas frente a Sri Lanka.

Esto es, matando al menos a 87 de las 180 personas a bordo. Otras 32 son rescatadas por la Marina de Sri Lanka y 61 permanecen desaparecidas.

Por otra parte, nn misil balístico iraní impacta la base aérea Al Udeid en Qatar , la mayor base militar estadounidense en la región.

E incluso, un F-35 israelí derriba un caza iraní Yak-130 sobre Teherán con un misil aire-aire .

Como se sabe fuerzas turcas y de la OTAN derribaron un misil balístico iraní que estaba a punto de entrar en el espacio aéreo turco.

Dice

En tanto que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, anuncia que la Fuerza Aérea de Estados Unidos tendrá supremacía indiscutible en el espacio aéreo iraní en cuestión de días.

E incluso que la capacidad militar iraní se está «evaporando cada hora» debido a los constantes ataques estadounidenses e israelíes, tal como publicó The Guardian.

Finalmente se reportan ataques israelíes contra un hotel y zonas residenciales en las localidades de Aramoun y Saadiyat, al sur de Beirut. Muerten once personas y heridas cuatro.

Y tres personas mueren y seis más resultan heridas durante dos ataques israelíes en la carretera al aeropuerto de Beirut.