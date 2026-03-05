Brasil autoriza a Petrobras la importación de gas natural argentino

La acción tiene como objetivo diversificar los recursos energéticos y disminuir la dependencia de Brasil del gas boliviano

Regeneración, 4 de marzo 2026– La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP) ha dado el visto bueno a Petrobras para importar gas natural directamente desde Argentina, como parte de una estrategia destinada a ampliar las fuentes de suministro y mitigar la disminución continua de las exportaciones bolivianas.

Autorización

La autorización se formalizó a través de la Autorización SIM-ANP Nº 737, que fue publicada a finales de 2025 y estará vigente hasta 2027.

Este permiso permite a la empresa estatal brasileña importar hasta 180 millones de metros cúbicos por año, bajo un esquema interrumpible, sujeto a la disponibilidad de oferta.

El gas se obtendrá de la producción no convencional en Vaca Muerta y entrará por el punto de Corumbá, ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul.

Se utilizará la infraestructura del Gasoducto Bolivia-Brasil (Gasbol) tras recorrer redes de transporte regional.

Envíos de gas

Esta decisión se toma en un contexto de disminución en los envíos de gas desde Bolivia hacia Brasil.

Los volúmenes han disminuido de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos diarios en 2015 a menos de 15 millones diarios en 2025.

De acuerdo con datos oficiales de Brasil, se espera una tendencia a la baja para los años venideros.

La opción argentina se presenta como más competitiva en comparación con el Gas Natural Licuado (GNL) que se importa en el mercado internacional spot.

Precios

El gas que se transporta por gasoducto desde Argentina tiene precios estimados entre 4 y 6 dólares por millón de BTU.

En cambio, el GNL internacional puede variar entre 8 y 10 dólares, lo que mejora la situación económica para el país vecino.

Con esta autorización, Brasil está avanzando en la diversificación de su estructura de suministro.

Y consolidando a Vaca Muerta como un proveedor clave en el mercado energético de la

región.

Esto fortalece la integración energética en Sudamérica y reduce la dependencia histórica del gas boliviano.