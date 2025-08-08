Israel controla casi 75% del territorio de Gaza, falta Ciudad de Gaza y campamentos del centro de la Franja donde viven 1 millón de palestinos

Regeneración, 8 de agosto de 2025. Israel se prepara para tomar el control de la Ciudad de Gaza, según difundió la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Tras la noticia, el rechazo de Naciones Unidas, Inglaterra e incluso Alemania que restringió venta de armas a usarse en dicha zona de Palestina.

Israel

Cabe destacar que en la narrativa de la BBC de Londres, se da cuenta que «las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza…»

Esto, «mientras brindan ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate», dice Israel.

Sin embargo, como se apunta arriba, la ONU rechazó de inmediato el anuncio, diciendo que expandir las operaciones militares podría tener «consecuencias catastróficas».

La anterior tanto para los civiles palestinos y los rehenes israelíes.

Al tiempo que se destaca que Israel busca el desarme de Hamás y la devolución de todos los rehenes, tanto vivos como muertos.

Así como la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad israelí sobre la Franja de Gaza.

E incluso, la existencia de un gobierno civil alternativo que no lo lidere Hamás ni la Autoridad Palestina.

Invasión

«Para garantizar nuestra seguridad, pretendemos expulsar a Hamás de allí, permitir que la población de Gaza se libere y entregarla a un gobierno civil…«

«…; eso no es Hamás ni nadie que promueva la destrucción de Israel».

«Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás«, continuó. Pero Netanyahu también dijo que Israel «no quiere conservarla».

Se cree que ocupar completamente Gaza obligará a un millón de residentes de la Franja a desplazarse más al sur.

Israel, que controla alrededor del 75% del territorio, no ha operado en la Ciudad de Gaza ni en los campamentos del centro de la Franja.

Rehenes

Sin embargo, el propio ejército de Israel advirtió que una expansión de la ofensiva para el control total de Gaza pondría en peligro a los 20 rehenes israelíes que se cree que siguen vivos.

Palestinian Presidency condemns Israel’s plan to fully occupy Gaza: pic.twitter.com/Iitru7ip1e — State of Palestine (@Palestine_UN) August 8, 2025

E incluso, familias de los rehenes comparten estas preocupaciones y consideran que la única manera de garantizar su liberación es mediante un acuerdo negociado.

Al tiempo que se detalla que dichos grupos de familiares se manifestaron frente a la Oficina del Primer Ministro de Israel en Jerusalén para protestar contra la decisión de Netanyahu.

Misma, que consideran «una sentencia de muerte y la desaparición inmediata de nuestros seres queridos».

Se cita asimismo al periódico Ma’ariv informó el jueves que:

«(la) estimación predominante es que la mayoría de los rehenes vivos, y posiblemente todos, morirán».

Critica

Por otra parte el anuncio del gobierno israelí también fue criticado por el primer ministro británico, Keir Starmer, y los cancilleres de Australia y Turquía.

Como se sabe esta semana, 600 exfuncionarios de seguridad nacional declararon que es hora de ponerle fin a la guerra, en un llamado al presidente Trump para que presione y detenga los combates.

Al tiempo que la corresponsalía del portal en Jerusalem dice que las encuestas sugieren que la gran mayoría de la opinión pública israelí prefiere un acuerdo con Hamás.

This is Gaza in 1944.

This is Gaza before Israel existed. pic.twitter.com/bU6JQypvnZ — amsterdam_bill (@amsterdam_bill) July 31, 2025

Lo anterior, para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra.

Además, muchos «aquí creen que Netanyahu está prolongando el conflicto para garantizar la supervivencia de su coalición».

Y, cuya continuidad depende del apoyo de ministros ultranacionalistas que han amenazado con abandonar el gobierno si se llega a algún acuerdo con Hamás.

Mismos como Itamar ben Gvir y Bezalel Smotrich quienes han defendido públicamente la expulsión de palestinos de Gaza.

Esto es, lo que podría equivaler a un desplazamiento forzoso de civiles, un crimen de guerra; y la repoblación de este territorio con judíos.