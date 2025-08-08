Ninguna invasión de EE.UU a México ataja Sheinbaum

Orden ejecutiva de Trump para usar ejército contra cárteles no involucra acciones en nuestro territorio. Colaboración y cooperación: Sheinbaum

Regeneración, 8 de agosto de 2025. La presidenta de México descartó acciones del ejército norteamericano en nuestro país para combatir al narcotráfico.

Y es que New York Times publicó un supuesto acuerdo secreto para autorizar el uso de las fuerzas armadas norteamericanas contra grupos del narco designados como terroristas.

Lo anterior bajo la forma de orden ejecutiva del presidente Donald.

«No tiene que ver con nuestro país. Es al interior de Estados Unidos», dijo la presidenta.

«Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso esta descartado, absolutamente descartado».

Sheinbaum

The New York Times informó que el presidente Donald Trump firmó en secreto orden ejecutiva para que el Ejército combata a los carteles de la droga.

La presidenta @Claudiashein afirmó que "no tiene nada que ver con el territorio mexicano, esa decisión solo aplicará dentro de EU". pic.twitter.com/zJ9wPxwlJi — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 8, 2025

Más adelante, a insistencia de la prensa, sentenció:

«No hay riesgo de invasión», aseguró Sheinbaum y seguidamente subrayó: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares”.

Asimismo la presidenta dijo conocer con antelación de la orden ejecutiva de Trump, pero aclaró que no tiene repercusiones en nuestro país.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución (estadounidense) en nuestro territorio”.

Y es que incluso salvo precisiones de la lectura del texto, hasta ahora secreto, no hay riesgo de invasión de EE.UU a México.

«Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio».

De acuerdo con el diario The New York Times, Donald Trump firmó de manera secreta una orden para el Pentágono:

“La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

Lo anterior según el NYT.

Posición

Seguidamente Sheinbaum reiteró la independencia nacional en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra las drogas.

No tenia que ver la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas.

Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país.

“Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas que no está permitido y que no es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no”, contó.

Datos

Finalmente, en redes se subraya que en febrero pasado fueron designadas como terroristas los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Noreste.

Además de Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos.

Asimismo se recuerda que Sheinbaum envió una reforma constitucional preferente al Congreso para blindar legalmente a México de cualquier tipo de intervención extranjera y fortalecer la soberanía.