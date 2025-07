Cineasta Terry Gilliam irreverente acusa que Trump arruina su nuevo título «El Carnaval al final de los días». Humor es séptimo sentido, dice

Regeneración, 9 de julio de 2025. El cineasta Terry Gilliam afirma que la reelección del presidente Trump ha “destruido” la sátira.

E incluso acusa, muy a su estilo de sentido chusco y crítico que el presidente de EE.UU ha descarrilado inadvertidamente su nueva película The Carnival at the End of Days.

Carnaval

Se trata de las declaraciones del ex animador de Monty Python, de 84 años.

Mismo quien se convirtió en un aclamado director de películas como Brasil de 1985 , 12 monos de 1995 y Miedo y asco en Las Vegas de 1998 .

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter , Gilliam argumentó que el regreso de Trump ha afectado significativamente el estado del humor al desafiar los ideales “despiertos”.

“Creo que Trump ha cambiado las cosas considerablemente”, dijo. “Ha revolucionado el mundo. No sé si la gente se reirá más, pero probablemente les dé menos miedo reír”.

Cabe destacar que en la recuperación de sus dichos en The Independent el periodista Perry recupera una serie de declaraciones emblemáticas.

Carnaval de sátira

Así, Gilliam dice que han existido «activistas progresistas con una perspectiva muy estrecha y santurrona».

«Eso ha asustado a mucha gente, y muchos se han mostrado muy tímidos a la hora de contar chistes, de burlarse de las cosas…»

«…, porque si cuentas un chiste, la gente dice que estás menospreciando a alguien».

Y proclama:

«¡No, estás encontrando humor en la humanidad!»

Cabe destacar que en su evaluación incluye que el humor es ni más ni menos que el séptimo sentido

«Así que la ironía y la sátira prácticamente han muerto».

Seguidamente señala que «el humor, para mí, es probablemente una de las cosas más esenciales de la vida».

«Tienes seis sentidos, y el séptimo es el humor, y si no lo tienes, la vida será miserable».

Problemas con Trump

Gilliam afirma que su próximo proyecto, una comedia repleta de estrellas sobre el apocalipsis llamada El carnaval al final de los días, «ya no funciona en el nuevo clima».

“[Trump] ha jodido la última película en la que estaba trabajando”, dijo el director.

“Porque era una sátira sobre los últimos años, cuando las cosas iban como iban. La ha revolucionado. Así que ha arruinado mi película”.

Tenía un subtítulo que decía: «Diversión para todos aquellos que disfrutan ofendiéndose».

Así fue como lo abordé, explica, sin embargo añade que:

» Creo que Trump ha destruido la sátira. Es decir, ¿Cómo se puede ser satírico sobre lo que está pasando en el mundo?

“Con Carnival , el otro día estaba pensando que iba a poner un pequeño preámbulo…»

«… diciendo que lo que están a punto de ver tiene lugar durante el período al que los historiadores se refieren como los años perdidos de Trump, de 2020 a 2024″.

Finalmente, en continuidad con su tono clásico burlesco, añade:

«Creo que tengo que reescribir gran parte. Todavía estoy decidiendo cómo abordarlo».

Por otra parte se destaca que la pieza contará con un elenco de lujo encabezado por Johnny Depp y Jeff Bridges.

Desde luego se subraya que es una comedia irreverente sobre el bien y el mal.

El Carnaval del fin de los tiempos será una comedia con un giro inesperado: Dios, cansado de la humanidad, decide destruirla.

El único que se opone a este plan es Satanás, quien necesita a los humanos para que su trabajo en el infierno tenga sentido.

Johnny Depp interpretará al mismísimo Satanás en esta película, mientras que Jeff Bridges dará vida a Dios.

Ambos actores tienen experiencia previa trabajando con Gilliam.

Por una parte, Depp protagonizó Pánico y Locura en Las Vegas y El imaginario mundo del Doctor Parnassus, mientras que Bridges participó en The Fisher King.

Un reparto estelar

Completan el elenco de El Carnaval del fin de los tiempos Adam Driver y Jason Momoa, aunque sus roles aún no se revelan.