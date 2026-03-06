Trump por cuadruplicar armamento «clase exquisita»

Existencia de suministro practicamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior como los usados en Irán y Venezuela: Trump

Regeneración, 6 de marzo de 2026. Por medio de redes sociales el presidente de Estados Unidos anunció la ampliación en la producción de armamento e hizo un breve recuento de sus recursos ilimitados.

Y es que, como se sabe, las grandes empresas norteamericanas se dedican a todo, desde muñecos de peluche, alimentos procesados, coches y armas de todo tipo. Son lo mismo.

Así, Trump presumió incluso que hay una puja mercantil para ganar los contratos de apertura de nuevas plantas de producción de armas.

Muerte infinita

En su mensaje en redes Trump subraya los buenos resultados de una reunión con manufactureras de armas de EE.UU para los nuevos desarrollos industriales.

«Acabamos de concluir una excelente reunión con las mayores empresas manufactureras de defensa de EE. UU.»

Y, dice, «donde discutimos la producción y los cronogramas de producción. Acordaron cuadriplicar la producción de armamento de «clase exquisita»…

«…, ya que queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles más altos de producción».

Además reveló que no se trata de un plan a futuro, sino que desde hace tres meses comenzó el proceso de contrucción de las fábricas.

«La expansión comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha».

Imparable

«Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela».

Sin embargo, también hemos aumentado los pedidos a estos niveles, atajó.

Mencionó al menos directores ejecutivos de al menos 7 empresas norteamericanas concurrentes en la producción actual de estas armas.

Las empresas representadas «fueron los directores ejecutivos de BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon«.

«La reunión concluyó con otra reunión programada para dentrode dos meses. Estados de todo el país están pujando por estas nuevas plantas. ¡Gracias por su atención!» dijo.

Tipos de no existir

Así las mencionadas armas de «clase exquisita» (exquisite class weaponry) son armas de alta gama y sofisticadas.

Esto es sistemas únicos y difíciles de producir o replicar. El contexto apunta a misiles de precisión avanzados, como el Standard Missile-6 (SM-6), el Tomahawk y el misil Patriot (versión MSE de Lockheed Martin).

Por otra parte, Donald mencionó que EE.UU cuenta con un«suministro ilimitado» de municiones de «nivel medio y superior» (med-upper grade), como se indica.

Gasto Trump y todos

"We just concluded a very good meeting with the largest U.S. Defense Manufacturing Companies where we discussed Production and Production Schedules. They have agreed to quadruple Production of the “Exquisite Class” Weaponry in that we want to reach, as rapidly as possible, the… pic.twitter.com/eKFyii8duZ — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Por otra parte, los portales señalan que para 2026, la industria militar global ha alcanzado niveles de producción y gasto históricos.

Esto, impulsada por conflictos en Ucrania y Gaza, así como por la modernización de arsenales de grandes potencias.

Y es que el gasto militar mundial en 2024 ya superaba los 2.7 billones de dólares según Stockholm International Peace Research Institute

«Exquisitas»

Este sector está dominado por Estados Unidos, que concentra el 43% de las exportaciones globales de armamento mayor. Se trata de sistemas de altísima complejidad y costo.

Entre los principales fabricantes (Top 3 mundial en ingresos 2024/2025): Lockheed Martin (EE. UU.): $64 mil 650 millones de dólares en ingresos por armas.

Además de RTX Corporation (Raytheon – EE. UU.): $43 mil 600 millones y Northrop Grumman (EE. UU.): $37,850 millones.

Otros sería de Francia (con empresas como Dassault y Thales) segundo exportador mundial (9.6%), especializada en cazas Rafale y misiles de precisión.

«Medias» y Convencionales

Este nivel incluye vehículos blindados, artillería y municiones de uso masivo. Aquí entra Rusia, con exportaciones que han caído al 7.8%, pero su producción interna se ha disparado.

Esto es que actualmente fabrica más munición que todas las naciones de la OTAN combinadas (estimado en 7 veces más). E incluso ha triplicado su producción de artillería y cohetes.

Al tiempo que el Instituto indica que China posee el 5.9% de las exportaciones globales.

Destacando además, en drones, vehículos blindados y sistemas de misiles para Asia y África. Sin embargo, sus ingresos regionales bajaron un 1.2% en 2024 debido a problemas industriales internos.

En tanto que en Europa: Empresas como la alemana Rheinmetall y la británica BAE Systems han visto aumentos de hasta el 36% en ingresos debido a la demanda de defensa terrestre y munición para Ucrania.

Las armas «Pobrecitas»

Esto es armas de fuego ligeras que circulan masivamente contabilizando más de mil millones de armas de fuego en el mundo; la gran mayoría está en manos de civiles, no de ejércitos.

En cuanto a productores clave de las armas ligeras se encuentra Arsenal Inc. (EE. UU.), Beretta (Italia) y CZ (República Checa).

Y, que lideran este mercado legal de armas cortas y fusiles, según United Nations Office on Drugs and Crime

Finalmente en cuanto los ingresos obtenidos por regiones productoras de armas en 2024/2025, destaca EE.UU con 334mil millones USD, esto es 43% de las exportaciones mundiales.

Sigue, Europa con 151 mil millones USD, esto es creció 13% impulsado por la amenaza rusa.

Luego, China con 103 mil millones USD, con descenso en ingresos de gigantes como NORINCO.

En tantao que India suma 7 mil 500 millones USD con crecimiento sostenido para reducir dependencia externa.