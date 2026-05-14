El Chapo Solicitar Extradición a México

Joaquín «El Chapo» Guzmán envió una carta al juez Brian Cogan en la que solicita su extradición y culpa al gobierno de la violencia

Rgeneración, 13 de mayo de 2026.– Joaquín Guzmán Loera envió una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El exlíder del Cártel de Sinaloa redactó el documento desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

En el texto, el capo solicita formalmente su extradición de regreso a territorio mexicano.

También cuestiona nuevamente la legalidad de la condena perpetua que cumple actualmente en los Estados Unidos.

Por otro lado, esta misiva representa el sexto intento del sinaloense por comunicarse con las autoridades judiciales neoyorquinas.

El documento fue enviado el pasado 7 de mayo y va dirigido especialmente al juez federal Brian M. Cogan.

Guzmán Loera utiliza estos recursos legales como su única vía de comunicación con el mundo exterior.

Hasta el momento, sus peticiones anteriores han sido rechazadas por carecer de sustento jurídico sólido ante la ley.

Cuestionamientos a la sentencia y al gobierno mexicano

En el contenido de la carta, el detenido asegura que no cometió crímenes contra el pueblo estadounidense.

El capo afirmó que “el gobierno mexicano dañó a mi gente con armas y además los mató culpándome a mí”.

Según su versión, él no es el responsable de la violencia que azota actualmente a diversas regiones de México.

Responsabilizó directamente a las autoridades federales mexicanas por los daños causados a la población civil durante años anteriores.

De igual forma, el exlíder criminal sostuvo que su condena fue el resultado de un proceso legal injusto.

“Mi veredicto unánime fue incorrecto y no exacto para mi liberación”, escribió Guzmán Loera en el documento oficial.

Él sostiene que la sentencia se basó principalmente en testimonios de testigos colaboradores que buscaban beneficios propios.

Por ello, solicitó la aplicación de leyes estadounidenses para demostrar que no es culpable de los cargos imputados.

Recursos legales y respuesta de las autoridades judiciales

Para fundamentar su salida, el recluso invocó leyes específicas de posesión y beneficios carcelarios en Estados Unidos.

“Hoy estoy pidiendo la ley First Step Act”, señaló el capo en su escrito redactado íntegramente en inglés.

Su estrategia legal busca obtener una «cláusula de extradición» para ser protegido bajo las leyes locales mexicanas.

Sin embargo, los expertos consideran que estas solicitudes tienen nulas posibilidades de éxito debido a su perfil de alta peligrosidad.

Finalmente, el juez Brian Cogan ha mantenido una postura firme frente a las insistentes comunicaciones del prisionero sinaloense.

El juzgador rechazó recientemente cinco solicitudes previas al considerar que todas las peticiones carecen de sentido jurídico.

Las autoridades estadounidenses reiteran que el veredicto del llamado «Juicio del Siglo» fue contundente y está totalmente apegado a derecho.

El Chapo Guzmán permanecerá bajo el régimen de aislamiento extremo mientras se resuelve este nuevo e inusual recurso legal.