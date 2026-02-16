Sheinbaum anuncia incentivos para el Cine Nacional

Plan integral de apoyo al cine nacional: Formación, producción, exhibición y preservación. Incentivo fiscal de 30% de ISR: Sheinbaum

Regeneración, 16 de febrero de 2025. Este domingo la presidenta Sheinbaum Pardo, anunció un plan integral de apoyo al cine nacional: desde la formación, producción, exhibición y preservación.

Así como un nuevo incentivo fiscal del 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior, para fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual en el país; el cual será publicado mañana lunes 16 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sheinbaum

“Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar. Que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad.

«Y al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía

«…,, esto es, desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine».

«Que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México”.

Así, destacó desde Palacio Nacional, la casa del pueblo de México.

Salma

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Palacio Nacional un plan de fortalecimiento para la industria cinematográfica nacional, con apoyos e incentivos que impulsen el empleo, fortalezcan la cadena productiva local y consoliden la competitividad del país. pic.twitter.com/FWdxANGIWJ — Altagracia Gómez Sierra (@AltagraciaGome) February 16, 2026

Por otra parte, la actriz nominada al Oscar, productora y directora mexicana, Salma Hayek Pinault, reconoció la visión de la Presidenta para apoyar al cine mexicano.

Con ello generar orgullo a México a través de narrativas auténticas y reales.

Además señaló que con estos incentivos se promueve el turismo y se genera una inyección económica, artística, gastronómica y cultural.

“A partir de este apoyo no tenemos comparación, no hay país en el mundo, que tenga la diversidad ecológica, la belleza, aquí lo hay todo. No existe otro país que tenga lo que tenemos”, aseguró.

Apoyo

Desde Palacio Nacional, anunciamos incentivos fiscales para impulsar la industria cinematográfica y audiovisual en México. Mañana se publican en el Diario Oficial de la Federación.



Nuestro país es grandioso, no solamente por sus paisajes, sino por su pueblo resistente y de… pic.twitter.com/bLCKNt9Ank — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 15, 2026

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, detalló que el incentivo equivale hasta al 30 % del ISR del gasto del proyecto realizado en territorio nacional.

E incluso dijo que tiene un tope máximo de 40 millones de pesos (mdp) por proyecto o proceso. Deberán contar con al menos el 70 por ciento de proveeduría nacional.

Lo anterior, para atraer producciones internacionales de alto valor productivo.

Al mismo tiempo, propiciar que las producciones nacionales permanezcan en México.

Fortaleciendo así la economía creativa del país, la soberanía cultural y la diversidad de historias que se producen desde el territorio mexicano.

Explicó que al incentivo podrán acceder personas físicas y morales mexicanas, personas extranjeras con establecimiento permanente en el país, y personas extranjeras sin establecimiento permanente en territorio nacional.

Mismos que realicen la producción a través de una persona física o moral residente en México.

Asimismo podrán participar largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con un gasto mínimo comprobable de 40 millones.

Continuamos la gira por Tlaxcala para supervisar dos de las nueve plantas de tratamiento de agua que estamos instalando para rescatar el río Atoyac, uno de los más contaminados del país. pic.twitter.com/9m2nEZZAjS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 15, 2026

Largometrajes y series documentales con un gasto mínimo de 20 millones; así como procesos específicos de animación, efectos visuales o postproducción con un gasto mínimo de 5 millones por proceso.

La productora de cine, Inna Payán, resaltó que este 15 de febrero es un día importante para la cinematografía nacional.

Precisó que el incentivo da una plataforma para fortalecer la producción en México, estimula la inversión privada nacional y extranjera con un efecto multiplicador al generar entre tres y nueve unidades de actividad económica agregada, genera empleos e impulsa la infraestructura.

Por ello, agradeció a la Presidenta de México y a su equipo en nombre de toda la comunidad del cine mexicano.

Cultura Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, ha impulsado una política pública integral para fortalecer el sector.

111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Zumpango, Estado de Méxicohttps://t.co/EkTeZyn5Iz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

Esto es, en el primer año de gobierno, se incrementó en 18 por ciento el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica (EFICINE).

Se fortaleció al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) con nuevo equipamiento y se eliminaron las cuotas de inscripción.

Además, este año abrió el CCC Chapultepec y con ello se incrementa la matrícula y la formación en oficios cinematográficos, con una capacidad de atención cercana a los 2 mil estudiantes.

Asimismo, el presupuesto 2026 del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) creció 25 por ciento y el pasado viernes se presentó la iniciativa para la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual.