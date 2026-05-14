Brugada Invierte en Infraestructura Hídrica

Jefa Clara anuncia inversión de 3 mil 360 millones para modernizar el drenaje y reforzar el operativo Tlaloque 2.0 en 2026

Regeneración, 13 de mayo de 2026.– Inversión Histórica para el Drenaje Capitalino

La Jefa de Gobierno capitalina anunció una inversión de 3 mil 360 millones de pesos para obras hidráulicas estratégicas.

Estos recursos representan un incremento presupuestal superior al 116 por ciento en comparación con el periodo de gestión anterior.

«Estamos preparados para enfrentar coordinadamente las lluvias», afirmó Clara Brugada Molina durante la presentación oficial de los proyectos preventivos.

El plan contempla la ejecución de 318 obras fundamentales para modernizar la red de drenaje en la ciudad.

Por otro lado, la mandataria explicó que el presupuesto se enfocará en mitigar inundaciones provocadas por el cambio climático.

Las labores incluyen la rehabilitación de colectores y plantas de bombeo para garantizar un desalojo eficiente del agua pluvial.

«La prevención es la construcción de obras para evitarlas», subrayó la funcionaria ante los retos del hundimiento del suelo.

Estos trabajos buscan corregir problemas estructurales que vuelven inoperantes las tuberías antiguas al perder su pendiente natural de flujo.

Refuerzo Estratégico del Operativo Tlaloque 2.0

Para fortalecer la capacidad de respuesta inmediata, el Gobierno presentó la actualización del programa de emergencia Operativo Tlaloque 2.0.

Esta iniciativa cuenta con mil nuevos elementos operativos y 56 brigadas especializadas desplegadas en puntos críticos de inundación.

«Si las lluvias vienen más intensas, la ciudad se pone más intensa en la preparación», aseguró la Jefa de Gobierno capitalina.

El equipo tecnológico permitirá monitorear las precipitaciones hasta con seis horas de anticipación para alertar a la población local.

En este mismo sentido, la secretaria Myriam Urzúa Venegas detalló que el operativo funciona mediante cuatro fases de atención coordinada.

La estrategia prioriza la protección de la vida y el patrimonio de los habitantes mediante una vinculación interinstitucional estrecha.

«Lo principal es la protección de la vida y el patrimonio de la población», señaló la titular de Protección Civil local.

Se busca optimizar recursos y eliminar la duplicidad de funciones entre las dependencias centrales y las diversas alcaldías.

Soluciones de Infiltración y Manejo de Residuos

Un componente vital del plan es el programa de Acupuntura Hídrica con más de 106 obras de infiltración pluvial.

Estas acciones permiten recargar el acuífero y reducir simultáneamente los encharcamientos en las vialidades más transitadas de la capital.

Se han construido ocho tanques tormenta capaces de evacuar hasta 7 mil millones de litros de agua diariamente.

El gobierno federal también colabora con la ampliación del vaso regulador El Salado, alcanzando un avance del 95 por ciento.

Finalmente, las autoridades destacaron que el desazolve masivo equivale a limpiar el volumen de 165 albercas olímpicas de sedimentos.

Se retiraron miles de toneladas de basura que obstruían los mil 200 kilómetros de redes hidráulicas estratégicas del sistema.

Mario Esparza Hernández, titular de SEGIAGUA, resaltó que las inversiones se concentran principalmente en las zonas con mayores hundimientos diferenciales.

«Cada modernización de la red de drenaje es un encharcamiento evitado», concluyó Brugada al cierre de su mensaje informativo.