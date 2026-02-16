Karime Macías exesposa de Javier Duarte asilada en Reino Unido

Karime Macías habría frenado su extradición a México para responder por señalamientos de fraude por 112 millones de pesos en Veracruz

Regeneración, 16 de febrero de 2026. En redes destacan que Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz no sería extraditada del Reino Unido.

Esto, tras obtener asilo y e incluso ya no tiene que portar brazalete electrónico ni está sujeta a la libertad condicional que mantenía desde 2019, según versiones.

Macías

Por otra parte, se señala que fuentes manifestaron que la defensa de la exesposa de Duarte interpuso recursos contra su traslado a México.

Entre ellos que su proceso estaba viciado porque prescribió y no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores al realizar la solicitud de extradición.

Además la defensa argumentó que la acusación contra su clienta se basa en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el gobierno de Duarte.

Y, quien supuestamente realizó la confesión bajo tortura.

🚨#ÚltimaHora La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano reaccionará ante el presunto asilo otorgado por Reino Unido a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte.“No nos han notificado pero no estamos a favor y vamos a reaccionar frente a ello”. pic.twitter.com/uPHbhXPxHh — JUCA Noticias (@JucaNoticias) February 16, 2026

Sheinbaum

Sin embargo, en Las Mañanera del Pueblo la presidenta Sheinbaum aseguró que hasta el momento no ha recibido notificación oficial por parte de la Cancillería.

«No nos ha notificado… me dio un documento, no estaba el canciller pero el compañero que va en representación al gabinete de seguridad no nos ha notificado.

«Pero no estamos a favor, evidentemente y vamos a reaccionar frente a ello. El gobierno a través de la embajada de Reino Unido en México o de otra manera».

Acusa

Como se sabe, en el 2017, el exgobernador Javier Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado a México.

Para mayo de 2018, una jueza de control del municipio de Xalapa giró orden de aprehensión contra Karime «N», por el delito de fraude específico.

Ese mismo año, Karime «N» fue localizada en Londres.

Al tiempo que se indica que el fraude ocurrió por contratos que el DIF de ese estado realizó entre los años 2011 y 2012.

Destinadas a seis empresas presuntamente factureras, por más de 112 millones de pesos, en la época en que Karime «N» estuvo al frente del DIF de Veracruz.

Los contratos fueron de supuestas adjudicaciones para el sistema de purificación de agua, sanitarios biodegradables y captación pluvial.

E incluso, artículos electrodomésticos, equipo médico, paquetes escolares, gas y productos multivitamínicos.

Juicio

Antes, en febrero de Relaciones Exteriores confirmó que la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, determinó la extracción a México de Macías.

Fue el juez Paul Gold el que determinó procedente conceder la extradición.

En dicha ocasión, la mujer respondió a la resolución con una carta en la que detalló que buscaría apelar la decisión de las autoridades judiciales de Reino Unido.

Karime Macías fue presidenta honoraria del DIF de Veracruz, cuando Javier Duarte fungió como gobernador en el periodo del 2010 al 2016. El matrimonio tuvo tres hijos: Javier, Carolina y Emilio.

Finalmente, el pasado 12 de febrero a Javier Duarte le fue determinada la medida de prisión preventiva por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado.