Nueva prisión preventiva justificada para Javier Duarte, lo que se sabe

Desvío de 5 millones de pesos de fondo de personas vulnerables en 2012. Javier Duarte pensaba salir en abril tras 9 años de prisión

Regeneración, 13 de febrero de 2026. Un juez federal impuso prisión preventiva justificada al exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, en un nuevo proceso penal por presunto peculado.

Esta medida se dictó durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, Reclusorio Norte.

Y, relacionado con el desvío de 5 millones de pesos destinados a un fondo para personas vulnerables en 2012, como se indica.

Esto es, complicando que Duarte obtenga su libertad en abril próximo, cuando cumpliría su sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Duarte

Por otra parte, en redes se indica que la Fiscalía de la república acusa que durante la administración de Javidú, como gobernador de Veracruz, se mezclaron recursos federales y estatales.

Esto para dispersarlos mediante un esquema conocido como “la licuadora”, presuntamente para pagar sueldos, pensiones y proveedores.

Desde luego y desde siempre, Duarte rechaza los señalamientos, dice que son imputaciones «irrisorias” y con tintes políticos.

Previamente, en noviembre de 2025, una jueza le negó el beneficio de libertad anticipada argumentando que no cumplió con los requisitos de readaptación social, como participar en programas educativos.

El 17 de febrero de 2026: Se llevará a cabo la audiencia en la que el juez determinará si es vinculado a proceso por esta nueva imputación.

De ser hallado culpable por este nuevo cargo, Duarte podría enfrentar una pena adicional que va desde los 3 meses hasta los 14 años de prisión.

Dato

Al tiempo que este viernes la presidenta Sheinbaum le puso el último clavo a su expediente al calificar como “un fraude y un delito” el desvío de recursos en Veracruz con Duarte.

Y es que los periodistas le preguntaron sobre las tácticas dilatorias señaladas por la Fiscalía en audiencias del Duarte.

“No nos corresponde en este caso a nosotros, no cuando hay una denuncia penal. La Fiscalía abre su carpeta y presenta ante un juez la orden de aprehensión en su caso.

Y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, aseguró Sheinbaum.

Sin embargo, al referirse a los señalamientos por el manejo de recursos de salud durante el gobierno de Duarte, dijo:

“La opinión pues obviamente es que es un fraude y un delito”. Recordó la operación del Seguro Popular, donde los recursos federales eran transferidos a los estados para la compra de medicamentos.

“Y se daba el dinero a los estados” para que las entidades adquirieran insumos, explicó.

“…., casos como este de Veracruz, en donde en vez de comprar medicamentos, pues se robaron el dinero y en vez de dar medicamentos, pues dieron otra cosa. Imagínense a niños enfermos”, expresó.

Rejas

Duarte de Ochoa cumple actualmente una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa derivada de un procedimiento abreviado.

Desde luego la nueva causa penal se tramita de manera independiente y, en caso de vinculación a proceso y eventual sentencia condenatoria, el ex mandatario estatal podría continuar en prisión.

Javier Duarte de Ochoa gobernó el estado de Veracruz durante el sexenio de 2010 a 2016.

Su mandato inició formalmente el 1 de diciembre de 2010; sin embargo, no concluyó el periodo completo, porque pidió licencia para separarse del cargo el 12 de octubre de 2016.

Es decir, 48 días antes de terminar su gestión, en medio de las investigaciones por corrupción que derivaron en su detención.