Trump llega a Beijing en su segunda visita desde 2017

Se espera que se toquen en Beijing los temas de la tensión comercial, el acceso a IA, la guerra en Irán, y la tensión china con Taiwan
Regeneración, 13 de abril 2026– El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a Beijing para una visita de Estado de dos días a China, siendo esta su segunda vez en el país asiático desde su viaje en 2017, durante su primer mandato.
Compañía
Trump está acompañado por Marco Rubio, el secretario de Estado, y una delegación de importantes ejecutivos como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).
Se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, en un viaje que se centra en la tregua comercial, tensiones tecnológicas, Taiwán y el conflicto en Irán.
El presidente estadounidense fue recibido en la pista del aeropuerto por el vicepresidente chino, Han Zheng.
Además, estuvo junto al embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu.
Arribo
Trump bajó del Air Force One a las 20:08 hora local, levantando el puño frente a las cámaras.
Mientras se escuchaba la banda militar, y despúes se dirigió hacia la caravana oficial.
El camino desde el aeropuerto hasta el centro de Beijing estaba adornado con banderas de China y Estados Unidos.
En estos dos días, Trump tiene una agenda apretada que incluirá encuentros bilaterales con Xi.
Cena
También habrá una cena de Estado y actividades protocolares en lugares emblemáticos del poder chino.
Como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, donde se encuentra la dirección del Partido Comunista chino (PCCh).
Esta visita se realiza nueve años después del anterior viaje de Trump a China, en noviembre de 2017, cuando participó en eventos junto a Xi en la Ciudad Prohibida de Beijing.
Ambas partes ahora buscan fortalecer la tregua comercial que lograron tras meses de conflictos arancelarios.
Desacuerdos
Sin embargo, continúan existiendo desacuerdos sobre tecnología, minerales raros y acceso al mercado chino.
Antes de su viaje a Beijing, Trump anunció que hablará con Xi sobre la situación de Taiwán y el conflicto en Irán.
Mientras tanto, Washington está presionando a China para que ayude a reducir la tensión en Oriente Medio.
Taiwan
Horas antes de la llegada del presidente estadounidense, el Gobierno chino instó a EE.UU. a «tratar con cautela» el tema de Taiwán.
Y a «detener» el envío de armas a la isla.
Por su parte, el líder republicano mencionó que pedirá a China que «abra» su país a las empresas estadounidenses.