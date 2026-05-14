Trump llega a Beijing en su segunda visita desde 2017

Se espera que se toquen en Beijing los temas de la tensión comercial, el acceso a IA, la guerra en Irán, y la tensión china con Taiwan

Regeneración, 13 de abril 2026– El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a Beijing para una visita de Estado de dos días a China, siendo esta su segunda vez en el país asiático desde su viaje en 2017, durante su primer mandato.

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Olviden todo lo que han aprendido sobre política internacional, las reglas acaban de ser reescritas.



¿Cuándo fue la última vez que un presidente aterrizó… pic.twitter.com/lEby68m4ww — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) May 14, 2026

Compañía

Trump está acompañado por Marco Rubio, el secretario de Estado, y una delegación de importantes ejecutivos como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).

Se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, en un viaje que se centra en la tregua comercial, tensiones tecnológicas, Taiwán y el conflicto en Irán.

El presidente estadounidense fue recibido en la pista del aeropuerto por el vicepresidente chino, Han Zheng.

Además, estuvo junto al embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu.

🚨 WOW! Several HUNDRED Chinese youth and a military band just gave President Trump a GRAND WELCOME as he arrived in Beijing



47 is LOVING IT, stopping to watch 🤣



China's VP, ambassador and foreign minister are there as well



This is what TRUMP RESPECT looks like! 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/NvFc3DRg36 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 13, 2026

Arribo

Trump bajó del Air Force One a las 20:08 hora local, levantando el puño frente a las cámaras.

Mientras se escuchaba la banda militar, y despúes se dirigió hacia la caravana oficial.

El camino desde el aeropuerto hasta el centro de Beijing estaba adornado con banderas de China y Estados Unidos.

En estos dos días, Trump tiene una agenda apretada que incluirá encuentros bilaterales con Xi.

President Donald Trump arrives in Beijing for the first state visit to China by a US leader in nine years, as the world’s two largest economies look to stabilize ties with a summit playing out against the backdrop of the Iran war https://t.co/3DBg1o6eEa pic.twitter.com/5i0LyCVOiU — Bloomberg (@business) May 13, 2026

Cena

También habrá una cena de Estado y actividades protocolares en lugares emblemáticos del poder chino.

Como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, donde se encuentra la dirección del Partido Comunista chino (PCCh).

Esta visita se realiza nueve años después del anterior viaje de Trump a China, en noviembre de 2017, cuando participó en eventos junto a Xi en la Ciudad Prohibida de Beijing.

Ambas partes ahora buscan fortalecer la tregua comercial que lograron tras meses de conflictos arancelarios.

@realDonaldTrump’s motorcade in #Beijing on the way to the Four Seasons Hotel. I’ll be sleeping just 348 meters from Trump tonight.



What a feeling. pic.twitter.com/ir8E9DXsbe — Yasiru (@YRanaraja) May 13, 2026

Desacuerdos

Sin embargo, continúan existiendo desacuerdos sobre tecnología, minerales raros y acceso al mercado chino.

Antes de su viaje a Beijing, Trump anunció que hablará con Xi sobre la situación de Taiwán y el conflicto en Irán.

Mientras tanto, Washington está presionando a China para que ayude a reducir la tensión en Oriente Medio.

¡ÚLTIMA HORA!

El presidente Donald Trump acaba de subir al convoy presidencial en Pekín tras una bienvenida histórica y espectacular.



Miles de jóvenes chinos llenan las calles, coreando a todo pulmón y agitando banderas de Estados Unidos y China juntas en una imagen que… https://t.co/HpkwbrreAB pic.twitter.com/F6Kv48zEkJ — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 13, 2026

Taiwan

Horas antes de la llegada del presidente estadounidense, el Gobierno chino instó a EE.UU. a «tratar con cautela» el tema de Taiwán.

Y a «detener» el envío de armas a la isla.

Por su parte, el líder republicano mencionó que pedirá a China que «abra» su país a las empresas estadounidenses.