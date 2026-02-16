ONU: Archivos Epstein podrían ser crímenes de lesa humanidad

La ONU exige acciones legales y señala problemas que pusieron en peligro la información sensible de las víctimas de Epstein

Regeneración, 16 de febrero 2026– La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este lunes que los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein contienen pruebas de abusos tan graves, sistemáticos y de alcance global que podrían ser considerados legalmente como crímenes de lesa humanidad.

🔴🇺🇸À Chicago, des Américains ont projeté les « Epstein Files Leaders » sur un mur géant afin de faire pression sur le DOJ et exiger la publication intégrale des documents. pic.twitter.com/hpV7NIIhX6 — Marie (@belindageoly) February 16, 2026

Red criminal

Los expertos mencionaron que los documentos indican la existencia de una red criminal internacional. Por ello, han solicitado investigaciones independientes para esclarecer responsabilidades.

Este comunicado fue emitido por nueve relatores de la ONU después de examinar los documentos que fueron revelados por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Según EFE, los especialistas creen que los documentos muestran posibles crímenes graves cometidos contra mujeres y niñas a lo largo de varios años con supuesta impunidad.

Caso Epstein

El caso Epstein ha estado bajo investigación judicial y mediática en Estados Unidos y otros países durante varios años.

Actualmente, vuelve a estar en el centro de la discusión internacional sobre justicia, la rendición de cuentas de las redes criminales y la protección de las víctimas.

De acuerdo con el comunicado conjunto de los expertos, los documentos mencionan posibles delitos.

Delitos

Esclavitud sexual

Violencia reproductiva

Desapariciones forzadas

Tortura

Tratos inhumanos y degradantes

Feminicidio

Crímenes de lesa humanidad

Los especialistas sostuvieron que estos eventos, debido a su carácter sistemático y global, podrían considerarse legalmente como crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, aclararon que la determinación de esa calificación corresponde a tribunales competentes tras investigaciones formales.

Los expertos afirmaron que los documentos “sugieren la existencia de una organización criminal a nivel global».

Además, “revelan implicaciones alarmantes sobre el nivel de impunidad que rodea a estos crímenes».

Investigar

Relatores de la ONU solicitaron a los gobiernos y a las cortes tanto nacionales como internacionales que investiguen y juzguen los crímenes denunciados.

“Es crucial que los gobiernos actúen con firmeza para hacer rendir cuentas a los responsables”.

Indicaron los especialistas, quienes añadieron que “nadie es demasiado rico o poderoso como para estar por encima de la ley”.

También pidieron una investigación independiente e imparcial para aclarar cómo pudieron ocurrir estos hechos durante tanto tiempo y con aparente impunidad.

Expertos

Además del contenido de los documentos, los expertos expresaron su preocupación por la manera en que algunos archivos fueron divulgados.

Señalaron que se presentaron “graves fallas” en la protección de la información, lo que permitió que salieran a la luz datos sensibles de las víctimas.

Esto, advirtieron, podría ponerlas en riesgo de represalias, estigmatización o manipulación.

El hecho de no garantizar su privacidad las expone al riesgo de represalias y estigmatización», precisaron los expertos.

E incluso advirtieron que muchas víctimas podrían sentirse revictimizadas.

Entre los que firmaron están

Reem Alsalem, especialista en violencia hacia mujeres y niñas

Ana Brian Nougrères, especialista en derecho a la privacidad

Gina Romero, especialista en libertad de reunión y asociación

En total, un grupo de nueve expertos independientes de la ONU apoyó el comunicado.

El caso de Jeffrey Epstein ha llevado a investigaciones en diferentes naciones por supuestas redes de abuso sexual y tráfico de personas.

Aunque Epstein falleció en 2019 mientras enfrentaba acusaciones, las indagaciones sobre posibles cómplices y redes relacionadas siguen adelante.